MachineGames, Wolfenstein 3 üzerinde çalıştığına dair iş ilanıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bethesda’nın sahibi olduğu stüdyo, bir Kıdemli Animatör arayışında olduğunu duyurarak, şu anda “yeni heyecan verici AAA oyunları” geliştirmek istediklerini belirtiyor. İş ilanı doğrudan Wolfenstein 3’ün geliştirme aşamasında olduklarını doğrulamasa da, aranan nitelikler arasında “video oyunlarına ve özellikle birinci şahıs sürükleyici oyunlara olan tutkunun” olması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, adayın tercih ettiği beceriler arasında “MachineGames’in oyunlarına güçlü bir aşinalık” ifadesi de yer alıyor. Dört ayaklı karakterlerin yaratıklarını canlandırma deneyimi de iş ilanında dikkat çeken bir nokta ve bu da Wolfenstein serisiyle ilişkili olduğunu düşündürüyor.

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MachineGames Mayıs 2018’de, yeni bir Wolfenstein oyununun işaretlerini vermiş ve ekibin seride bazı yenilikler yapabileceğini ima etmişti. Daha sonra aynı yılın Eylül ayında Bethesda’dan Pete Hines, Wolfenstein 3’ün kesinlikle yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Hines, “Kesinlikle bir Wolfenstein III yapıyoruz” dedi ve ekibin daha büyük bir hikayeye ara vererek bu projeye odaklandığını belirtti.

Wolfenstein hayranları olarak, Wolfenstein 3’te neler görmek istediğinizi merak ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe sizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Yorumlarda beklentilerinizi paylaşabilirsiniz.