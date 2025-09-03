Bir zamanların popüler sosyal medya platformu Askfm kullanıcıları şaşkınlık içinde bırakıyor. Peki, Askfm gerçekten kapandı mı? Bu kararın ardında neler var ve kullanıcılar için ne anlam ifade ediyor? Sosyal medya dünyasında bir dönemin kapanışı, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

Askfm kapandı mı? Neden kapandı?

Askfm evet, tamamen kapandı. Resmi açıklamalara göre platform, 31 Ağustos 2025 itibarıyla tüm kullanıcı erişimine kapandı. Bir zamanlar gençler ve sosyal medya meraklıları arasında büyük bir etkileşim alanı sağlayan uygulama, artık yalnızca internet arşivlerinde anılacak bir platform haline geldi.

Kullanıcılar artık sorularını gönderemeyecek ve cevapları göremeyecek. Uygulamanın kapanması, özellikle anonim soru-cevap deneyimini seven kitlenin büyük bir kaybı olarak yorumlanıyor.

Platformun kapatılma kararı, kullanıcıların ilgisinin düşmesi ve rekabetçi sosyal medya dünyasındaki baskılarla ilişkilendiriliyor. Uygulama yıllarca, gençlerin anonim sorular sorarak eğlenceli ve samimi bir etkileşim kurmasını sağladı.

Ancak mobil uygulamalardaki tasarım değişiklikleri ve kullanıcı arayüzündeki karmaşıklık, bazı kullanıcıların platformu terk etmesine neden olmuştu.

Özellikle Türkiye’de, uygulama kısa sürede popüler olmuş, birçok kişi günlük sorularını bu platform üzerinden paylaşmıştı. Artık alternatif sosyal medya araçları ve uygulamalar, kullanıcıların boşluğunu dolduruyor. Uygulamanın kapanışı, geçmişin hatırasını yaşatmak için nostaljik paylaşımların artmasına yol açtı.

Askfm nedir? Ne için kullanılır?

Askfm, kullanıcıların anonim olarak sorular sorduğu ve cevap verdiği bir sosyal platformdu. Basit arayüzü, hızlı erişimi ve anonim etkileşim imkanı, onu diğer sosyal medya uygulamalarından ayırıyordu.

Kullanıcılar uygulama üzerinden arkadaşlarına ve takipçilerine sorular yöneltebiliyor, gizliliği ön planda tutarak sosyal bir deneyim yaşayabiliyordu. Uygulamanın tasarımında yapılan küçük değişiklikler ve güncellemeler, başlangıçta kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyordu, ancak bazı kullanıcılar bu değişiklikleri karmaşık buldu.

Artık uygulama kapalı olsa da, sosyal medya tarihinin önemli bir parçası olarak hatırlanacak. Kullanıcılar eski paylaşımlarını arşivlerde bulabilecek, platformun nostaljik etkisini deneyimleyebilecekler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Askfm kapanışı, sosyal medya ekosisteminde nasıl bir boşluk yaratıyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!