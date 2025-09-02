Dünyanın en popüler yapay zekâ şirketlerinden OpenAI, son dönemde Türkiye’den gelen bir iddia ile yeniden gündeme oturdu. Peki sizce bir Türk gencin CEO’luk koltuğu için başvurduğunu iddia etmesi gerçeği ne kadar yansıtıyor? Bu olay, sosyal medyada neden bu kadar konuşuldu?

Bir genç OpenAI CEO’luğu için başvurdu!

OpenAI ile ilgili gündem yaratan olay, LinkedIn üzerinden yapılan bir paylaşım ile başladı. Türk genç Ömer Öztok, OpenAI CEO’su olmak için şirkete e-posta gönderdiğini ve yanıt aldığını öne sürdü. Paylaşımına göre şirket, onun cesaretini tebrik etmiş ancak taleplerini “fazlasıyla endişe verici” bularak reddetmişti. Bu mesaj, ChatGPT kullanıcılarının yoğun ilgisiyle kısa sürede viral hâle geldi.

Öztok’un iddialarına göre planı oldukça sıra dışıydı. OpenAI yönetimindeki tüm üst düzey yöneticileri ChatGPT ajanlarıyla değiştirecek, yalnızca kendisini bırakacaktı. Ayrıca Meta’nın tüm yapay zekâ ekibini ömür boyu ChatGPT Plus aboneliğiyle transfer edeceğini, Google’ı yalnızca isim hakkı için satın alacağını ve yeni GPT-6 modelini kendi tweet’leriyle eğiteceğini söylemişti.

Üstelik şirketin %50’sini de talep ediyordu. Şirket ise bu teklifin “yıkıcı sonuçlar” doğurabileceğini belirterek reddettiğini öne sürüyor. Bu yanıt, eğlenceli bir dille yazılmış gibi görünse de şirketin resmî bir açıklaması değildi. Sosyal medyada “Türk genç CEO’luğu istedi, reddedildi” başlığıyla hızla yayılan gönderi, aslında daha önce yapılan benzer paylaşımlarla aynı formatı taşıyordu.

Çünkü Öztok’un geçmişine bakıldığında aynı tarzda Microsoft, Supercell ve Minecraft gibi şirketlere de CEO olmak için başvurduğunu iddia ettiği görülüyor. Her paylaşımında benzer yanıtları paylaşıyor: Önce cesaretinden ötürü tebrik, ardından “fazla talepkâr” bulunduğu için ret cevabı.

