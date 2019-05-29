YUMRUK ATTIK KIRAMADIK – Televizyon için ARMOR ekran koruyucu (VIDEO)

Armor televizyon ekran koruyucu camını inceledik! Bizim de ilk kez deneyimlediğimiz ürün, televizyonunuzu darbelere ve sıvı temasına karşı koruyor.

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ARMOR televizyon ekran koruyucu özellikleri

Bizim incelediğimiz model 49 inç boyutlu ekranlar içindi. Ancak şirketin farklı ekran boyutlarına uyumlu olan ekran koruyucu modelleri de bulunuyor.

Televizyonun görüntüsünü bozmayan, kolay monte edilebilen ve ekranı darbelere karşı koruyan ürün 3 mm kalınlığındaki akrilik malzemeden üretilmiş. Şirketin açıklamasına göre TV ekranından 8 kat daha sağlam olan bu koruma, aşırı darbelere karşı TV ekranını koruyabiliyor.

Videomuzda bu ekran koruyucuyu test etmek için ekrana yumruk attık, tenis topu ve limon gibi farklı objeler fırlattık. Ayrıca bir çocuğun üzerine yazı yazabileceğini düşündüğümüzden, önce yazı yazdık ve ardından bu yazının silinip silinemediğini test ettik. Ayrıca eğer bıçak gibi bir aletle korumayı çizmeye kalkarsanız oluşabilecek durumu da kontrol etmeyi ihmal etmedik.