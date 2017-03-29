Arkadaşlık Uygulaması Tinder’ın Tarayıcı Versiyonu da Kullanıma Açıldı

Artık Tinder sadece bir mobil uygulama değil ve şirketin açıklamasına göre uygulamanın bir artık bir de bilgisayar versiyonu da bulunuyor.

Tinder Online isimli servis özellikle gelişmekte olan marketleri hedef alıyor. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde kullanılan akıllı telefonların depolama kapasiteleri son derece kısıtlı ve bu yüzden uygulamayı cep telefonundan kullanamayan kullanıcılar servisi internet üzerinden kullanabilecek.

Kullanıcılar burada burada profilleri sağa ya da sola çekmek yerine mouse ile sürükleyecek. Masaüstü versiyonuna giriş yapmanın tek yolu ise Facebook bilgileri ile giriş yapmak. Servisin geri kalanı ise aynen mobil uygulamada olduğu gibi. Ayrıca mesajlaşma kısmı da masaüstü kullanıma uygun olacak şekilde optimize edildi. Servis şimdilik Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, Meksika, İtalya, Filipinler ve İsveç’te kullanılabilir durumda. Yakında ise tüm dünya çapında kullanılabilir olacak ancak bunun tarihi ile ilgili resmi bir bilgi yok.