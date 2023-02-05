Deri grefti bilimi, derinin bir hastanın vücudunun bir yerinden kazındığı ve bir yanık veya yaralanmayı örtmek için başka bir yere dikildiği günlerden bu yana uzun bir yol kat etti. Günümüzde greftler, damarlanmaya kadar büyüme sürecini tetiklemek için hastanın kültürlenmiş hücreleri kullanılarak yaygın olarak biyo-baskılı hale getirilmektedir.

Bu baskılı greftlerin ana dezavantajı, yalnızca açık kenarlı düz tabakalar halinde üretilebilmeleridir. Columbia Üniversitesi’nden bir araştırma ekibine göre bu yöntem “insan derisinin tamamen kapalı geometrisini göz ardı ediyor”. Bunun yerine, Buffalo Bills eldivenleri olarak basılan kulak ve dirseklerden tüm kollara kadar neredeyse tüm karmaşık 3D şekillerde deri üretmek için yeni bir yöntem geliştirdiler.

Ekip bulgularını Scientific Advances dergisinin Ocak sayısında “Engineering edgeless human skin with enhanced biomechanical properties” başlığı altında yayınladı. Ekip, “bir vücut parçasından sonra şekillendirilebilen ve biyolojik bir giysi olarak sorunsuz bir şekilde nakledilebilen tamamen kapalı bir 3D doku olarak cildi” nasıl yarattıklarını açıkladı.

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Columbia Üniversitesi Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji’nde dermatoloji yardımcı doçenti olan baş geliştirici Hasan Erbil Abacı, “Biyolojik giysi’ olarak nakledilebilen üç boyutlu deri yapılarının birçok avantajı olacaktır” diyor. “Dikiş atma ihtiyacını önemli ölçüde azaltacak, ameliyatların süresini kısaltacak ve estetik sonuçları iyileştirecektir.”

Sadece bu da değil, bu homojen greftler hem mekanik hem de işlevsel olarak alternatiflerinden daha iyi performans gösterdi. Columbia Üniversitesi ekibi greftleri “giyilebilir kenarsız deri yapıları” (WESC) olarak adlandırdı. Ancak farelerin derisi insan derisi değildir. Farklı şekilde iyileşir, bu nedenle daha fazla hayvan çalışmasına ihtiyaç duyulacaktır.