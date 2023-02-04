NASA, Juno sondasının 22 Ocak’ta arızalanmasının ardından Jüpiter’in 200’den fazla fotoğrafını kaybetti. Uzay ajansına göre sorun, yörünge aracındaki kameranın sıcaklığındaki anormal bir artıştan kaynakladı ve bu da gaz devinin etrafındaki son uçuşu sırasında planlanan tüm görüntüleri elde edememesine neden oluyor.

Toplamda 214 resim kayboldu ve JunoCam normal çalışmaya döndükten sonra elde edilen sadece 44 iyi kaliteli resim kaldı. Bu, Jüpiter yörünge aracının ikinci kez yaşadığı alet arızası olup, geçtiğimiz 14 Aralık’ta da benzer bir sorun yaşanmıştı.

Geçen yıl da sondayı güvenli moda geçiren ve Dünya’ya veri aktarımının gecikmesine neden olan bir bellek sorunu yaşanmış ve bu durum 36 dakika sürmüştü. Ancak en son vaka 23 saatten uzun bir süre devam etti.

NASA’dan yapılan açıklamada, görev ekibinin 1 Mart’ta yapılması planlanan bir sonraki uçuştan önce, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni etrafındaki 47. ve 48. turlar olan 120 kilometreden daha yüksek irtifadaki son iki uçuşta neler olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

İçindekiler Juno görevi

Juno görevi

Juno sondası 2011 yılında fırlatıldı ve 2016 yılında Jüpiter’in yoğun bulutlarını incelemek amacıyla Jüpiter’e ulaştı. Ayrıca, gezegenin kökeni ve evrimi, bir bütün olarak Güneş Sistemimiz ve hatta diğer uzak dev dünyalar hakkında daha fazla ayrıntı sunmayı amaçlamaktadır.

Fikir, görevin bilimsel hedefleri için gerekli olmadığından, güneş enerjisiyle çalışan yörünge aracını üzerinde bir kamera olmadan fırlatmaktı. Ancak NASA, komşu gezegenimizin renkli ve çarpıcı görüntüleriyle halkın ilgisini daha fazla çekmek için JunoCam’i yerleştirmeye karar verdi.

Ayrıca bkz: Google Chrome Görsellerdeki Metinleri Çevirebilecek

Yolculuğu boyunca uzay aracının topladığı ve önemli bilimsel araştırmalara da hizmet eden 375 gigabayttan fazla veriyle bu kumar işe yaradı. Gezegenin iç yapısının ve manyetik alanının daha iyi anlaşılması, atmosferdeki su ve amonyak miktarının analizi, auroraların gözlemlenmesi ve Jüpiter’in uydularının kaydedilmesi elde edilen başlıca önemli noktalar arasında yer alıyor.

Kameranın bu kadar uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmadığını, ilk 7 uçuşta hayatta kalacak şekilde tasarlandığını belirtmek gerekir. Ana görev 2021 yılının ortalarında sona ermişti, ancak Juno uzay aracının 2025 yılına kadar çalışmaya devam edecek.