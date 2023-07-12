TCL NXTWEAR S adındaki XR (Extended Reality) gözlükleri ofisimize geldi. Biz de bu Genişletilmiş Gerçeklik Gözlüğü olan NXTWEAR S modelinin kutu içeriğine ve neler sunduğuna bu videoda göz atıyoruz.

İlginizi çekebilir; Nothing Phone (2) Tanıtıldı! | 599 Dolara Amiral Gemisi!

Not: Bu videoda yer alan TCL NXTWEAR S modeli gözlük, inceleme örneği olarak TCL Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TCL’in XR deneyimlerde devrim yaratan TCL NXTWEAR S giyilebilir ekran gözlükleri Türkiye’de satışa sunuldu. Son kullanıcılar için geliştirilen şık XR gözlüğü, çarpıcı bir ekran ve ses kalitesi ile birlikte geliyor. 130 inç büyüklüğe eş değer bir ekrandan yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi sunan yeni nesil çift 1080p Micro OLED ekranı ve benzersiz akustik faz önleme modu ile her yerde, her zaman sinematik görsel ve işitsel şölen sunuyor.

Geleneksel gözlüklere benzerlik ve konfor göz önünde bulundurularak tasarlanan TCL NXTWEAR S, 89 gr. hafifliği ile kullanımı da oldukça kolaylaştırıyor. Gözlük ayrıca USB Type-C bağlantı desteğine de sahip. Ayrıca Display Port (DP) özelliğine sahip uyumlu cihazlarla kişisel ekranın benzersiz deneyimini yaşayabilirsiniz. Dahili stereo hoparlörleri de bulunan gözlüğüne dilerseniz bluetooth üzerinden kendi kulaklığınızı da bağlayabiliyorsunuz.