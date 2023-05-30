Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), Apple’ın yıllık geliştirici ve yazılım odaklı konferansı, artık sadece birkaç gün uzaklıkta. Önceki yıllarda olduğu gibi, Apple’ın tüm işletim sistemlerine büyük güncellemeler getirmesi bekleniyor, ancak WWDC 2023’e özgü olarak, Apple’ın birçok söylentiye konu olan artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik karışımı başlığında çalışacak olan xrOS yazılımını da tanıtması bekleniyor. İşte xrOS hakkında bilinen her şey!

xrOS: İsim Ne Anlama Geliyor?

Apple henüz karma gerçeklik başlığının varlığını açıklamadı. Ancak Apple içinden kaynaklar, işletim sisteminin xrOS adını taşıyacağını doğruladı ve Apple’ın bu adı çeşitli ülkelerde gizli şirketler kullanarak tescil ettirdiği biliniyor.

xrOS, başlığın temelindeki artırılmış ve sanal gerçeklik işlevlerini ima eden “extended reality” anlamına geliyor. Arka planda kullanılan büyük harf yazımı, Apple’ın ekosistemdeki tüm işletim sistemleri için benimsediği isimlendirme kurallarına uyuyor.

Bloomberg analisti Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, Apple bu başlığı oyun oynamak, akış hizmetlerini izlemek, video konferans yapmak, sağlık ve fitness ile ilgilenmek ve diğer insanlarla etkileşimde bulunmak için biçilmiş kaftan görüyor. Bu nedenle xrOS, bu içeriği sunmak için en iyi ortamı sağlamak için odaklanacak.

xrOS Kullanıcı Arayüzü

xrOS’un, iPhone ve iPad kullanıcılarına tanıdık gelecek bir iOS benzeri bir arayüze sahip olacağı düşünülüyor. Ancak bu arayüz kullanıcılara tamamen yeni bir şekilde sunulacak ve aslında önünüzde dokunmatik bir ekran olmadığı için iPhone ve iPad’lerden daha farklı şekilde etkileşime geçilecek.

Beklentiler, iPhone’lardaki gibi bir Ana Ekran’ın olacağı ve bu ekranın uygulamalar ve özelleştirilebilir widget’lar içereceği yönünde. Tüm bunlar, zengin, gerçekçi ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi için iki adet yüksek çözünürlüklü 4K mikro OLED ekranlarda görüntülenecek.

Kullanıcının her iki eli ve gözleri, 10’dan fazla optik kamera tarafından takip edilecek ve kullanıcı, ekrandaki bir öğeye bakarak seçim yapabilecek ve ekran üzerindeki öğeyi etkinleştirmek için bir çimdik benzeri bir el hareketi kullanabilecek.

xrOS yazılımı, potansiyel olarak gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine artırılmış gerçeklik uygulama arayüzü unsurlarını yansıtabilecek şekilde bir projeksiyon yapabilir. Apple’ın ayrıca başlangıçta biraz temel olması beklenen bir havada yazma özelliği üzerinde çalıştığı ve zamanla önemli iyileştirmeler yapacağı bildiriliyor.

xrOS Uygulamaları

xrOS’un temelini, Safari, Fotoğraflar, Mesajlar, Haritalar, Apple TV+, Apple Music, Podcast’ler, Hatırlatıcılar ve Takvim gibi stok Apple uygulamalarının yeniden tasarlanmış versiyonları oluşturacak. Ayrıca başlıkta özelleştirilmiş bir FaceTime uygulaması da yer alacak. Haritalar uygulaması, Apple’ın 3 boyutlu gezinme işlevlerinden bazılarını içerebilir, böylece kullanıcılar dünya çapındaki şehirleri eğlenceli şekilde keşfedebilirler.

Kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulama üzerinde çalışabilecek. Bunun yanında xrOS App Store ise başlık için özel olarak yapılmış uygulamaları ve mevcut App Store içeriğini barındıracak. Apple’ın ayrıca başlığın 3D arayüzü için iPad uygulamalarını elden geçirdiği söyleniyor.

Ek olarak, Apple birkaç mevcut hizmeti ve uygulamayı etkileyici görüntüleme deneyimlerine dönüştürme konusunda kararlı. Örneğin, kullanıcılar, dev bir ekranı izliyormuş gibi sanal gerçeklik ortamlarında video izleyebilecek veya etkileyici görseller, ses ve sesli anlatım eşliğinde yönlendirilen meditasyonlara katılabilecekler.

‌xrOS‌ içinde radikal derecede farklı deneyimler sunması beklenen bazı uygulama ve hizmetler arasında Apple Fitness+, Apple TV+ ve Apple’ın Freeform aracının 3D versiyonu bulunuyor. ‌FaceTime‌ konusunda ise başlıkta bulunması beklenen kameralarla birlikte, bire bir sohbetlerin kullanıcının gerçek yüz ifadelerini ve beden hareketlerini taklit eden gerçekçi avatarlarla gerçekleşeceği söyleniyor.

Apple’ın, sanal gerçeklikte okuma için bir Kitaplar uygulaması, mental sağlık üzerinde odaklanan bir Sağlık uygulaması ve başlığın kameralarından görüntü alabilen bir Kamera uygulaması oluşturduğu söyleniyor.

Oyun ve Uygulama Oluşturma



İnsanları sanal gerçeklik başlığını satın almaya ikna etmek için Apple’ın yazılım deneyimlerinin değerli olmasını sağlaması gerekecek. Bu, yalnızca etkileyici birinci taraf yazılımlarla değil, aynı zamanda geliştiricilerden yenilikçi üçüncü taraf uygulamaları da gerektirecek.

Raporlara göre, oyun deneyimi bu başlığın bir odak noktası ve Apple’ın seçili oyun geliştiricileriyle çalışarak mevcut içeriklerini sanal gerçeklik için güncellemelerine yardımcı olduğu belirtiliyor. Ancak raporda bahsedilen, kodlama yeteneği olmayan kullanıcıların bile Siri’yi bir asistan olarak kullanarak başlık için AR uygulamaları oluşturup yayınlayabilecekleri güçlü bir araç setine sahip olacağı söyleniyor.

Raporlar, Apple’ın aracını Minecraft ve Roblox’a benzetiyor, çünkü bu araç herkesin kolayca 3D araçlar ve dünyalar oluşturmasına izin veriyor. Apple’ın, 2017 yılında Montreal merkezli startup Fabric Software’den satın aldığı teknolojiyi kullandığı ve müşterilerin geliştirdikleri AR uygulamalarını geliştiricilerle birlikte ‌App Store‌ üzerinden dağıtabileceği belirtiliyor.

xrOS Ne Zaman Geliyor?

Apple’ın xrOS’i 5 Haziran’da gerçekleşecek olan ‌WWDC 2023‌ etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak bu sadece bir tanıtım olacak, xrOS’in tüm özelliklerini şirketin ilk karma gerçeklik başlığını görene kadar tam olarak deneyimleyemeyeceğiz. Böylece geliştiricilerin, başlık piyasaya sürülmeden önce AR ve VR uygulamaları ve deneyimleri oluşturmak için zamanları olacak.

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