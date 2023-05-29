Akıllı telefonların çiplerinin arkasındaki beyin olarak bilinen şirket Arm cephesi, Qualcomm, MediaTek ve diğerlerinin gelecek nesil yongalarının temelini ortaya çıkardı. Eğer yaklaşan Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300’ün nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte Arm’ın Cortex-X4 çip tasarımını tanıttığı duyurusunda yer alan bütün yenilikler!

Arm Güç Tüketimi ve Performansta Seviye Atladı!

Arm Tech Day 2023’te Arm, yüksek performanslı ve düşük güç tüketimi gerektiren kullanım durumlarını kapsayan yeni CPU çekirdeklerini ve ışın izleme grafik desteğiyle beşinci nesil GPU’sunu tanıttı. Bu yenilikçi teknolojiler hakkında bilinmesi gereken önemli detayları inceleyelim.

Öncelikle, yeni donanımdan önce büyük bir yazılım etkisi olduğunu belirtmek önemli. Son Arm işlemcileri, küçük çekirdekler dahil olmak üzere tamamen 64 bit olarak tasarlanmış. Geçmişte olduğu gibi 32 bit uyumluluğunu korumak için bu çekirdeklerin 32 bit revizyonu olmayacak.

Yani, ARMv9.2 mimarisine dayanan bu yeni Arm çekirdeklerinin kullanıldığı yonga setlerinde, eski mimariler veya 32 bit uyumlu çekirdekler kullanılamayacak. Bu da demek oluyor ki, gelecekteki yüksek performanslı akıllı telefon yonga setleri ve diğer segmentlerdeki tüm Arm yongaları, tamamen 64 bit olacak.

Bu geçiş, Arm tarafından uzun süredir yapılan hazırlıkların bir sonucu. Arm, önemli ekosistemlerin bu geçişi tamamlamış olduğunu düşünüyor. Arm, 32 bit desteğini 2021’in Cortex-X2’siyle aşamalı olarak kaldırmaya başlamış, 2022’nin Cortex-A715 orta seviye çekirdeğiyle de tamamen 64 bit’e geçişi başlatmıştı.

Aynı şekilde, Google da 2019’dan beri geliştiricilere uygulamalarını 64 bit’e güncelleme çağrısı yapıyor ve 2021 Ağustos’undan itibaren uyumlu cihazlara yalnızca 64 bit uygulamalar sunuyor. Sonunda, uzun yıllar süren bekleyişin ardından, 32 bit Android artık sona ermiş durumda.

İşte Karşınızda Amiral Gemisi Telefonların Temeli: Cortex-X4!



Arm’ın bu duyurudaki en çok dikkat çeken yeniliği olan üç CPU çekirdeğiyle başlayalım: güçlü Cortex-X4, orta seviye Cortex-A720 ve enerji verimli Cortex-A520. Bunlar, Snapdragon 8 Gen 2 de dahil olmak üzere birçok üst düzey yonga setinde kullanılan Cortex-X3, A-715 ve A510 çekirdeklerinin devamı niteliğinde.

Bu yılki önemli yenilikler arasında, 3.25 GHz’lik tipik bir Cortex-X3’e kıyasla 3.4 GHz’lik bir Cortex-X4’ün tek iş parçacıklı iş yüklerinde ortalama %14 daha fazla performans sağlaması yer alıyor. Daha etkileyici olan, aynı performans için Cortex-X3’e kıyasla %40 daha az güç tüketimi sağlanması. Yani artık amiral gemisi cihazlar çok daha fazla yük kaldırabiliyor ve bunu yaparken daha az güç harcayabiliyor ve daha az ısınıyor.

Arm’ın bu kazanımları nasıl elde ettiğinin sırrı, daha geniş bir komut seti genişliği ve yeniden tasarlanmış bir komut alımının kullanılmasında yatıyor. Bu da çekirdeğin her bir işlem döngüsünde daha fazlasını yapmasına olanak sağlıyor. Tüm bunlar, geçen yıla göre sadece %10 daha fazla alan büyümesiyle gerçekleşmiş.

Telefonunuzu Daha Uzun Süre Çalıştıran Küçük Çekirdekler: Arm Cortex A720 ve Cortex A520 CPU

Cortex-X720, güç verimliliği ile performansın muazzam bir birleşmesi olmuş. Yeni CPU çekirdeği, geçen yılın Cortex-A715 çekirdeğine kıyasla %20 daha fazla güç verimliliği sunuyor. Bununla birlikte, aynı güç tüketimi için %4 daha fazla performans da bu neslin kazanımları arasında.

Bu tasarım başarısının anahtarı, daha kısa ve daha verimli bir işlemci boru hattı kullanılmasına yatıyor. Ayrıca, Cortex-X serisinin mekansal önbellek motoru da bu sürümde güncellenmiş, bu da çekirdeğe komutların daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Cortex-A520 ise enerji verimliliği odaklı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Bu çekirdek, görece daha az güce ihtiyaç duyan hafif görevler için uygun. Cortex-A520, büyük kardeşlerine kıyasla daha az güç sunmasına rağmen, performans ve güç tüketimi dengesi açısından optimize edilmiş.

Hem Cortex-A720 hem de Cortex-A520 çekirdekleri, 64 bit ARMv9.2 mimarisini kullanmakta, bu da eski 32 bit uygulamaların desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Bu, gelecekteki Arm tabanlı yonga setlerinin tamamen 64 bit olacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Arm’ın çekirdek ailesi için sunduğu bu yeni seçenekler, farklı performans ve güç gereksinimlerine sahip cihazlar ve kullanım senaryoları için daha iyi bir uyumluluk sunmak üzere piyasaya sürülmüş durumda. Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300 ile gelecek akıllı telefonları beklerken, Arm’ın yenilikçi teknolojilerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Zira bu yeni nesil yongalar, akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilir ve kullanıcılara daha güçlü, enerji verimli ve hızlı bir yonga seti sunabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arm’ın yeni CPU çekirdekleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!