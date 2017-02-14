Apple’ın bir süredir Planet of the Apps isimli bir televizyon programı çıkaracağı bilinenler arasındaydı ve programa dair yeni bir video daha yayınlandı.

Apple’ın televizyon programında uygulama geliştiriciler iOS işletim sistemi için uygulama fikirlerini sunacaklar. Beğenilen fikirler ise 10 milyon dolarlık havuzdan destek alacak. Aynı zamanda uygulama geliştirme sürecinde şirket her türlü desteği sunacak. Daha sonra bu katılımcıların uygulamalar milyonlarca kullanıcıya sunulacak.

Şirket yöneticilerinden Eddy Cue ve Ben Silverman’ın yapımında olan programda jüri üyeleri herkesin yanından tanıdığı isimler. Planet of the Apps jürileri arasında Jessica Alba, Gwyneth Paltrow ve Will.i.am yer alıyor. Jüri üyeleri önlerine gelen fikirleri değerlendirerek onay veriyor ya da geliştiricileri geri çeviriyor.

Program bildiğimiz televizyon programlarından farklı değil. Programın kesin çıkış tarihine dair bir bilgi verilmedi. Ancak Eddy Cue programın bu sonbaharda Apple Music üzerinden izlenebilir olacağını açıkladı. Cue ayrıca Planet of the Apps’ın sadece bu platforma özel olduğunu dile getirdi. Programlar esnasında herhangi bir reklam da yer almayacak.