Apple’ın Yeni Reklamında İnsanlar Hiç Kamera Görmemiş Gibi Davranıyor

Apple, Take Mine adını verdiği yeni iPhone 7 Plus reklamını bugün yayınladı ve reklam tamamen kameranın üzerine çekilmiş.

Apple’ın reklamı yarın düzenlenecek olan Golden Globe ödül töreninde gösterilecek. Reklamın konusu ise iPhone 7’nin portre çekim modunu ön plana çıkarıyor. Reklamda Yunanistan’a ki köyüne dönen genç kız büyükannesinin fotoğrafını çekiyor. Büyükanne ise fotoğrafı görünce inanılmaz derecede şaşırıyor. Çok geçmeden genç kız bütün köyün fotoğrafını çekiyor.

Reklam arka planı flu hale getirerek alan derinliği efekti sağlayan portre modunu çok iyi anlatıyor. Ancak reklamın garip bir tarafı da yok değil. Genç kadın köyündeki yerliler kızın elinde sihirli bir cihaz görmüş gibi davranıyor. Köylülerin daha önce hiç akıllı telefon görmemiş gibi olmaları garip.

Bu şirketin bu tarz çıkardığı ilk reklam değil. 2012 yılında Londra’da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında da MacBook için bir reklam serisi yayınlanmıştı ve o seri de çok tepki çekmişti.