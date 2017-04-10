Apple’ın Yeni Merkezinde Park Alanı, Ofis Alanından Çok Daha Büyük

Apple’ın çalışanları Cupertino’da ki yeni merkezlerine yavaş yavaş taşınmaya başladı ancak şehir halkının bazı problemleri var.

Bölge halkı Apple Park’ın açılması ile beraber oluşacak trafikten ve park alanı probleminden dolayı endişeli ancak park alanı konusundaki endişeleri biraz gereksiz gibi duruyor. 14.000 çalışan ortasında 175 hektarlık bir alan olan ofise taşınıyor.

Ancak yeni ofis ile beraber bu kadar çalışanın aracını nereye park edeceği de problem olabilir. Bu problem de çözülmüş durumda. Ofisin yanında yer alan dev park alanı 11.000 araç kapasiteli. Merkezin 29.543 metre kare ofis alanı bulunuyor. Park alanının büyüklüğü ise 30.193 metre kare.

Cupertino şehir kurallarına göre her 26 metrekarelik ofis alanı için yeni bir park alanı olması gerekiyor. Merkezin yeni durumu bu alanda trafik oluşturacak. Ancak şirketin yüzlerce çalışanı için ücretsiz otobüs servisi yer alıyor. Diğer taraftan kampüs içerisinde çalışanların kullanabileceği ücretsiz bisikletler de bulunuyor. Bu çözümler ile alanda oluşacak trafiğin önüne geçilmesi bekleniyor.