Apple, WWDC23 etkinliğinde tanıttığı 15,3 inç MacBook Air ve M2 işlemcili Mac Studio modellerini Türkiye’de satışa sundu. 15,3 inç MacBook Air 41.499 TL’den, M2’li Mac Studio ise 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulmaya başladı.

15,3 inç MacBook Air, geniş ekranı, güçlü pil ömrü ve fanlar olmadan çalışan bir tasarıma sahip. Altı hoparlörlü yeni ses sistemi ile Uzamsal Ses özelliği sunan MacBook Air, 1080p FaceTime HD kamera ile macOS Ventura işletim sistemini bir araya getiriyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği 53.499 TL’ye satılıyor.

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M2 işlemcili Mac Studio ise kompakt bir tasarımda çığır açan performans ve bağlantı seçenekleri sunuyor. M2 Max ve M2 Ultra işlemcili modeller Mac Studio’yu önceki nesilden çok daha güçlü kılıyor. M2 Max versiyonu, bir önceki Mac Studio modelinden yüzde 50 daha hızlıken, en güçlü 27 inç iMac’ten dört kat daha performanslı. 12 çekirdekli CPU, 38 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen GPU ve 96 GB’a kadar birleşik belleğe sahip.

M2 Ultra işlemcili Mac Pro’nun Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. Yeni MacBook Air ve Mac Studio modelleriyle ultra taşınabilirlik ve üst düzey performansı bir araya getiren Apple, Mac kullanıcılarının yüksek beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Fiyatların yüksekliği modellerin hedef kitlesini belirleyecekken, Apple’ın Türkiye’deki bilgisayar pazarındaki konumunu da etkileyecek.