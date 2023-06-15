Oyuncuların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden birisi de monitörler. İyi bir monitör her zaman oyun konusunda kullanıcısına seviye atlatabilir. Bu konuda da Monster ARYOND serisi ile karşımızda. Serinin 24 inçlik A24 V1.1 versiyonunun detaylı incelemesiyle sizinle birlikteyiz.

Monster ARYOND A24 V1.1 Teknik Özellikleri:

⦁ Ekran Yapısı 24″ Çerçevesiz Flat Ekran 16:9

⦁ Ekran Tipi FAST IPS

⦁ Net Ağırlık 4.15 kg / Brüt Ağırlık 6.00 kg

⦁ Boyutlar 53cm x 48cm x 206.58 mm

⦁ Stant Ayak Özellikleri Tam Pivot

⦁ Çözünürlük 1920×1080

⦁ Yenileme Hızı 144Hz

⦁ Ekran Yüzeyi Parlamaz Ekran

⦁ Parlaklık Typ.:280 nit

⦁ Görüş Açısı (CR≧10) 178°(H)/178°(V)

⦁ Tepki Süresi (MPRT) 1 ms

⦁ Color Gamut %72HDR

⦁ HDR HDR10

⦁ Sync Teknolojisi Freesync/G-sync Uyumlu AMD-NVIDIA

⦁ Anti Flicker Var

⦁ Mavi Işık Filtresi Var

⦁ HDMI 2.0 2 Adet

⦁ Display Port 1.4 2 Adet

⦁ Kulaklık Çıkışı 1 Adet

⦁ Hoparlör 2 x 2W

⦁ Kutu İçeriği 1 Adet HDMI Kablo + 1 Adet A/C Güç Kablosu

Eğer siz de Monster ARYOND A24 V1.1 modelinin detaylarına site üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz: https://hwp.to/3Nw6tBN

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