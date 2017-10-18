Apple’ın Sürücüsüz Araç Projesi Titan Büyük Bir İlgi Odağı Oldu

Apple’ın Sürücüsüz Araç Projesi Titan Büyük Bir İlgi Odağı Oldu

18 Ekim, 2017 Donanım, HABER, Hi-Tech, Otomobil, Sosyal Medya, Yazılım 0 yorumlar

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Voyage şirketinin ortak kurucusu olan MacCallister Higgins, bugün Twitter’dan yayımladığı bir tweette, Lexus SUV aracında bulunan Apple’ın Titan projesinin sensör ve donanımı görüntüledi.

Bu Titan’ın ilk defa yayımlanan bir görüntüsü değil fakat, bu videonun iki büyük özelliği var. Birinci özelliği Titan’a ait sensör ve donanım parçalarının en net ve yakından görüntülenen bir kesit. İkinci olarak ise bu videonun MacCallister Higgins tarafından yayımlanıyor olması ve Tweeter’ın karakter kısıtlaması nedeni ile bu büyük projenin kelimelere sığamayacağını söylemesi.

Apple’ın Titan projesinin başka bir sürücüsüz araç girişimcisi ve Voyage ortak kurucusu olan MacCallister Higgins tarafından haber yapılıyor ise, bu Apple’ın büyük bir iş peşinde olduğunu gösteriyor.

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