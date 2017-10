Apple’ın Sürücüsüz Araç Projesi Titan Büyük Bir İlgi Odağı Oldu

Bu Titan’ın ilk defa yayımlanan bir görüntüsü değil fakat, bu videonun iki büyük özelliği var. Birinci özelliği Titan’a ait sensör ve donanım parçalarının en net ve yakından görüntülenen bir kesit. İkinci olarak ise bu videonun MacCallister Higgins tarafından yayımlanıyor olması ve Tweeter’ın karakter kısıtlaması nedeni ile bu büyük projenin kelimelere sığamayacağını söylemesi.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa

