Apple’ın macOS’a Olan İlgisi Giderek Azalıyor Gibi

Apple’ın bu yıl Mac serisi için yaptığı ya da yapmadığı her şey şirketin önemi daha çok iPhone ya da iPad modellerine kaydırdığını gösteriyor.

Apple’ın bu sene tanıttığı yeni MacBook Pro modellerinde MagSafe şarj özelliği gitti, USB ve hafıza kartı slotları gitti ve yeni klavyenin tuşları 0.55mmlik bir mesafeye sahip. Bütün bu değişiklikler biraz iPad’i andırıyor. Aynı modele yapılan geliştirmeler sonucunda cihaz daha ince, daha hafif, tamamen metal gövde, daha geniş renk yelpazesi ve Touch Bar isimli dokunmatik ekran. Bu özellikleri arka arkaya sıraladığınızda MacBook özellikleri mi yoksa iPad özellikleri mi belli değil. Şirket acaba yeni MacBook modelleriyle eski kullanıcıların masaüstü ve dizüstü alışkanlıklarını geride bırakıp onları dokunmatik ekranlı yeni bilgisayarlar dünyasına mı hazırlıyor?

Değişiklikler sadece donanımsal değil aynı zamanda yazılımsal. Artık şirketin içerisinde Mac işletim sistemi için ayrı bir ekip bulunmuyor. Şirket bünyesinde işletim sistemi geliştiren tek bir ekip var ve bu ekip hem iOS hem macOS için çalışıyor. Ancak bu ekipte yer alan bir çok mühendis iPhone ve iPad’in işletim sistemini geliştiren iOS mühendisi.

Şirket bünyesinde yıllar içerisinde gerçekleşen değişikler bu durumu gözler önüne seriyor. Final Cut Pro X oldukça basit bir video düzenleme aracı ve bir çok artı özelliği vardı. Profesyonele yakın fotoğraf düzenleme aracı Aperture uygulaması şimdi iOS işletim sistemi ile entegre Photos uygulaması oldu. Siri, iOS’tan macOS’a geldi. iPhone ve iPad modellerinde gördüğümüz Touch ID yeni MacBook Pro modelleri ile beraber geliyor. Tüm bu değişiklikler Apple’ın telefon ve tablete daha fazla önem verdiğini kanıtlar nitelikte.