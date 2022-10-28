Apple, eylül ayında sona eren çeyrek için dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. En önemli yeni bilgi, teknoloji devinin iPhone 14 serisinin nasıl satıldığına dair sunduğu tüm detaylar olacak.

Pek çok yatırımcı, Apple’ın çeyreğin sonlarında satışa sunulan en yeni iPhone’larının bir büyüme döngüsüne uygun olup olmadığını veya küresel makroekonomik koşulların nihayet üst düzey elektronik pazarı üzerinde ağırlık yaratmaya başlayıp başlamadığını görecek. Analist Samik Chatterjee, “Temellerin makro zemine karşı bağışık olduğuna inanmıyoruz. Ancak bu dönemde düşük yatırımcı beklentileri rağmen dayanıklılık gösteren sonuçlar sağlamak için hacimlerden ziyade gelirler ve marjlarla ilgili esnek bir iPhone ürün döngüsünün birleşimini görüyoruz.” dedi.

Apple, son çeyreklerde parça kıtlığı nedeniyle yavaşlayan iPad ve Mac’lerin beklenenden daha iyi satışlarında bir artış görebilir. Şirket temmuz ayında tedarik kıtlığının şirketin satışlarını 4 milyar dolar vurabileceğini söyledi. Ancak bazı analistler şirketin bu çeyrekte tedarik zincirini daha iyi yönetebileceklerini söyleyeceğini umuyor. Apple, başlangıçta pandeminin neden olduğu belirsizliğe atıfta bulunarak 2020’den beri resmi rehberlik sunmuyor. Ancak yönetim, her üç ayda bir analistlerin satışları tahmin etme becerisine geri dönmelerini sağlayan bireysel veri noktaları sundu.

FactSet tahminlerine göre Wall Street’in beklediği şey:

-Gelir: 88,79 milyar dolar

-EPS: 1,27 dolar

Temmuz ayında Apple Finans Direktörü Luca Maestri, eylül çeyreğindeki gelir artışının üçüncü çeyreğin %2’lik yıllık büyümesinden daha büyük olacağını söyledi. Maestri ayrıca yatırımcıları, yüksek marjlı hizmetler genişlemeye devam ederken güçlü dolar ve ekonomik faktörlere atıfta bulunarak büyüme oranının haziran çeyreğinde %12’den yavaşlayacağı konusunda uyardı.

Bununla birlikte, Erik Woodring’e göre, aralık çeyreğinde tekrar “yatırımcıların çoğu hizmet gelir artışının hızlanması gerektiği konusunda aynı fikirde”. Yatırımcılar, Apple’ın bu çeyrek hakkında söylediklerini yakından izleyecek. Beklenenden daha hafif bir tatil sezonu öneren herhangi bir tahmin veya rehberlik, hisse senetleri için en büyük riski oluşturabilir.

Stanley Ho bir notta, “AAPL’in devam eden makro belirsizlik nedeniyle F1Q (aralık) için gelir rehberliği sağlamasını beklemiyoruz. Ancak şirketin gelir artışının yavaşlayacağını önereceğine inanıyoruz.” dedi. Bununla birlikte, iPhone bekleme sürelerinin analizine ve premium akıllı telefon pazarının üçüncü taraf tahminlerine göre Apple satışları güçlü kaldı.

İçindekiler En çok etkilenen kategori

En çok etkilenen kategori

Yavaşlayan talepten etkilenebilecek bir ürün kategorisi, şirketin Apple Watch ve kablosuz kulaklık satışlarını içeren giyilebilir ürünler bölümüdür.

Woodring bir notta, “Bu cihazların Apple’ın portföyündeki en isteğe bağlı ürün olduğuna ve bu nedenle tüketici elektroniği harcamalarında gördüğümüz gerilemeye en yatkın olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Apple’ın ilk mali çeyreği, ekim ayından aralık ayının sonuna kadar sürüyor. Bu, artan tatil harcamaları ve sonbaharda piyasaya yeni ürünler sunan bir lansman programı ile desteklenen şirketin yılın en büyük mali çeyreği. Sonuç olarak, analistler Apple’ın isteğe bağlı harcamalara zarar vermesi olası bir fırtınayı nasıl atlatacağını öğrenmek istiyorlar. Bunun yanı sıra, yatırımcılar diğer teknoloji isimlerini yeniden değerlendirirken hisselerin güvenli bir sığınak olarak kalmaya devam edip etmeyeceğine dair bir bilgi sahibi olmak istiyorlar.

Apple hala müthiş derecede güçlü serbest nakit akışına sahip. Ayrıca hisse geri alımları ve temettüler için yılda milyarlarca dolar harcıyor. Şirketin hisse senetleri bugüne kadar %16 düşerken, Nasdaq Composite %30’un üzerinde düştü.

Krish Sankar bir notta, “AAPL’i güçlü serbest nakit akışı ve CY23’te tahmini 90-100 milyar dolarlık sermaye getirisi sayesinde, premium akıllı telefonlar ve makro daha da yavaşlasa bile, savunma amaçlı bir isim olarak görüyoruz.” dedi.