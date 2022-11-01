Apple’ın Çin’deki en büyük iPhone montaj fabrikası Covid-19 kriziyle karşı karşıya. Fabrika personeli, salgın nedeniyle işyerinde tecrit etmeye zorlanmalarının ardından firar etti. Paylaşılan videoda yaklaşık 10 kişinin Foxconn’a ait tesisin dışındaki bir çitten atladığı görülüyor.

Çinli insanlar ve işletmeler, Başkan Xi Jinping’in katı sıfır Covid politikasıyla boğuşmaya devam ediyor. Fabrikada kaç tane Covid-19 vakasının tespit edildiği belli değil. Ancak geçen hafta Zhengzhou, Reuters haber ajansına göre yerel olarak bulaşan 167 enfeksiyon bildirdi. Bu sayı önceki hafta 97 idi.

Çin, Covid-19 ile başa çıkmak için katı karantina önlemleri kullanmaya devam ettiğinden, yaklaşık 10 milyon nüfuslu şehir kısmen kilitlendi. Apple’ın tedarikçisi olarak hareket eden Foxconn, Zhengzhou kompleksinde yüz binlerce işçiye sahip. Ancak şirket kaç kişinin enfekte olduğuna dair resmi bir sayı sağlamadı.

Tayvan merkezli şirket pazar günü, işçilerin ayrılmasını engellemeyeceğini iddia etti. Ancak paylaşılan görüntülerde, işçilerin toplu taşıma araçlarında yakalanmamak için memleketlerine uzun yürüyüşlere başlama amacıyla araziden kaçarken görüntülendiği iddia ediliyor.

22 yaşındaki bir işçi kendisinin ve meslektaşlarının tutulduğu yurtlarda tam bir kaos olduğunu söyledi. Kampüsten çıkmak için plastik bir çitin ve metal bir çitin üzerinden atladık diye ekledi. İşçiler ayrıca tesisi çevreleyen alanın günlerdir kilitli olduğunu belirtti. Ek olarak, pozitif çalışanların salgını kontrol altına almak için günlük testlere ve karantinalara tabi tutulduğunu iddia etti.

Geçen hafta, 19 Ekim’de Foxconn, Zhengzhou tesisinde tüm işçilerin yemeklerini odalarında yemek zorunda olduğunu duyurdu. Aynı zamanda, en yeni iPhone 14 modellerinin üretimini hızlandırdığı için gazetecilere “normal üretimi” sürdürdüğünü söyledi.

Foxconn, “Eve dönmek isteyenler için tesis, bugünden itibaren noktadan noktaya düzenli bir geri dönüş hizmeti sağlama amacıyla personel ve araçları organize etmek için hükümetle işbirliği yapıyor.” dedi.

Çin’in sıfır Covid politikası, şehirlere herhangi bir salgını bastırmak için hızlı hareket etme yetkisi vermişti. Bu, tam ölçekli karantinalardan düzenli testlere ve seyahat kısıtlamalarına kadar her şeyi içeriyor. Birçok kişi, Başkan Xi’nin yasayı yıl sonundan önce çıkaracağını ummuştu. Ancak son 20. Komünist Parti kongresinde, bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını açıkça belirtti.