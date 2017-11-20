Apple’ın Amazon Echo ve Google Home Rakibi HomePod’u Ertelendi

Apple, akıllı hoparlörü HomePod’un piyasaya çıkışını 2018’in başına erteledi.

Günümüzün popüler cihazları haline gelmeye başlayan yapay zekaya sahip akıllı hoparlörler konusunda günümüzde birçok marka bu tarz ürünlere sahip oldu. Apple’ın ilk akıllı hoparlörü HomePod, beklentilere göre 2017’nin Aralık ayı içerisinde satışa sunulacaktı, fakat görünüşe göre Apple hazırlıklarını tam bitirememiş olacakki tanıtımı 2018’e ertelendi. Siri destekli olan HomePod, ilk etapta ABD, Avusturalya, İngiltere ve Birleşmiş Milletler de piyasaya çıkması bekleniyor.

HomePod’un Rakipleri de Çok

Apple’ın akıllı hoparlör tarafında rakipleri olan Amazon Echo, Google Home ve Sonos One cihazları karşısında tam da yeni yıl alışveriş dönemi arifesinde böyle bir karar alması satışlarda yaşanabilecek zorluklara sebep olabilir. Apple cihazı neden ertelediğine dair bir açıklama yapmazken yeni cihazı tanıtmak için heyecan içerisinde olduklarını da belirtti.