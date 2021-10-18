MacBook Pro Ailesi M1 Max ve M1 Pro İle Yenilendi!

MacBook Pro ailesi yeni nesil M1 Pro ve M1 Max işlemcileri ile yenilendi. M1 Pro kullanan 14 ve 16 inç MacBook Pro’ların yanı sıra M1 Max işlemcisini kullanan 16 inç MacBook Pro modeli de dikkat çekiyor.

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MacBook Pro artık daha güçlü!

Apple’ın geçtiğimiz dönemde kendi işlemcisi olan M1’i üretmesi ve birçok cihazına getirmesi ardından gözler bugünkü lansmanda idi. M1X olarak beklenen yeni nesil işlemci, M1 Pro ve M1 Max adıyla iki farklı varyasyon ile geliyor. Sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğine sahip yeni 10 çekirdekli CPU ve M1 Pro’nun 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’su dikkat çekerken, M1 Max ise M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip ve 32 çekirdekli etkileyici GPU’su ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunduğu iddia ediliyor.

İki farklı boyut, farklı donanımlar

14 inç ve 16 inç modellerle sunulan MacBook Pro, özellikle hem pil üzeriden hem de prize takılı olarak çalışırken performans odağı iddiasıyla geliyor. Yeni MacBook Pro’da Liquid Retina XDR ekran, eksik görülen bağlatı seçeneklerinin genişletildiği, 1080p FaceTime HD kamera ve gelişmiş ses sistemi bulunduruyor. macOS Monterey işletim sistemi ile de geldiğini belirtelim. Apple, MacBook Pro’nun yeni nesil modelleri ile geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, 3D sanatçıları, bilim insanları, müzik prodüktörleri gibi geniş bir kitle için tasarladığını vurguluıyor.

MagSafe geri döndü!

MacBook denilince akla gelen mıknatıslı şarj sistemi MagSafe, üçüncü nesili ile yeni nesil MacBook Pro modelleriyle geri dönüyor. Bu cihazların gereksinim duyduğu 140 Wattt şarj desteğini sağlaması için Tip-C’den vazgeçen Apple, daha güçlü destek için MagSafe 3’e yer veriyor.

Pil performansında artış

Apple’ın yeni üst seviye dizüstü bilgisayarları olan MacBook Pro modellerinde 14 inç model ekstra yedi saat ile 17 saate kadar, 16 inç model ise ekstra 10 saat ile 21 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Ayrıca markanın verdiği bilgiye göre Adobe Lightroom Classic’te 2 kata kadar daha uzun pil ömrü sağlıyor. Markanın sunduğu en büyük ve en dikkat çekici iddia ise MacBook Pro’nun hem prize takılıyken hem de pili kullanırken aynı seviyede performans sergiliyor olması.

Gelişmiş termal tasarım

14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri yeni alüminyum kasa ile geliyor. Bu termal sistem, önceki nesle göre yüzde 50 daha fazla hava akımı sağlıyor.

Yeni nesil ekran deyimi

MacBook Pro ilk kez Liquid Retina XDR ekranla geliyor. iPad Pro’da kullanılan mini LED teknolojisinden yararlanan Liquid Retina XDR ekran, 1000 nite kadar sürekli, tam ekran parlaklık, 1600 nit maksimum parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Extreme Dynamic Range özelliği; gölgelerde ve ışıklı alanlarda daha koyu siyahlar ve canlı renklerle HDR içerikleri sunuyor. P3 renk gamutu desteği de mevcut. Ayrıca ProMotion teknolojisi ile 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Sonunda bağlantı seçeneklerinde bir artış

Yeni MacBook Pro, her iki modelde de üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. SD kart yuvası ve HDMI bağlantı noktası da sağlanmış. Bir de 3,5 mm kulaklık girişi de sağlanmış. MagSafe 3 sürümüyle 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşılmasına imkan veriyor. İşlemciye göre değişen ekran desteğinde M1 Pro ile aynı anda iki adede kadar Pro Display XDR, M1 Max ile üç adede kadar Pro Display XDR ve bir 4K TV bağlantı desteği sağlanıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği de bu cihazların hepsinde mevcut.

MacBook Pro fiyatları

Yeni modeller 26 Ekim Salı gününden itibaren gönderilmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23.499 TL’den ve eğitime özel 22.089,07 TL’den; 16 inç MacBook Pro modeli ise 28.999 TL’den ve eğitime özel 26.679,08 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En pahalı (Final Cut Pro ve Logic Pro dahil) MacBook Pro fiyatı ise 74.398,98 TL.