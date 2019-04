Apple, yeni oyun servisi Apple Arcade için kesenin ağzını açtı!

Apple‘ın geçtiğimiz günlerde yaptığı lansman ile tanıtmış olduğu Apple Arcade servisi için 500 milyon dolar ayırdığı ortaya çıktı.

Apple’ın son lansmanında duyurduğu dijital servislerden biri olan Apple Arcade, Xbox GamePass ve Origin Access gibi abonelik üzerine kurulu bir mobil oyun platformu olarak hizmete açılacak. İlk aşamada 100’den fazla oyunun olacağını duyuran Apple’ın, bu oyunların geliştirilmesi için 500 milyon dolar gibi çok ciddi para ayırdığı ortaya çıktı.

Apple Arcade için pek çok oyun geliştiricisi ile anlaşma yapıldı

The Financial Times‘ın haberine göre 100’den fazla içerik hazırlanması için birinci elden destek olacak olan Tim Cook ve ekibi, abonelik sisteminde oyun içi satın alma ve internet bağlantısına gereksinim duyulmayacağını açıkladı. Bu tarz servislerin dikkat çekmesi adına önemli oyunlar hazırladığını duyuran Apple; ünlü Indie geliştiricilerden, büyük stüdyolardan ve Hironobu Sakaguchi, Ken Wong ve Will Wright gibi mobil dünyanın birçok efsanevi yapımcıdan yepyeni ve orijinal oyunlar içerecek

İlk yapılan açıklamada Apple Arcade servisinde Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo ve daha onlarca geliştiricinin oyunları yer alacak.

iPhone, iPad ve Apple TV üzerinden oynanabilecek oyunların geliştiricileri, Apple’dan alacakları milyon dolar değerindeki yatırımlar sayesinde gelişim sürecinde zorluk yaşamadan mobil dünyanın AAA oyunlarını hazırlayacaklar. Servisin kullanıma başlandığında görebileceğimiz oyunlar sayesinde ne kadar satış yapabileceğini göreceğimiz servisin analistlere göre ücretinin aylık 9,99 dolar olacağı tahmin ediliyor.