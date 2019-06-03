Apple yeni macOS sürümünü tanıttı!

Amerikalı teknoloji devi Apple bugün düzenlenen WWDC 2019 etkinliğinde yeni macOS sürümünü tanıttı.

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Yeni macOS: Catalina

Şirket etkinlikte yeni işletim sistemi Catalina‘nın ön gösterimini yaptı. ITunes’un yerini alacak olan Catalina; müzik, podcast ve TV uygulamalarını bir araya getirecek. Yeni Sidecar özelliği sayesinde kullanıcılar iPad’lerini ikinci bir ekran gibi kullanarak Mac masaüstü bilgisayarlarının kullanım alanını genişletebilecekler.

Ayrıca güvenlik tarafında da pek çok iyileştirme yapılmış. Bunların en dikkat çekenlerinden biri olan Voice Control sayesinde kullanıcılar Mac bilgisayarlarını sesleriyle kontrol edebilecekler. ITunes’un yerini yeni sürümdeki Apple Music, TV ve Podcasts uygulamaları alacak.

Apple Music

Yenilen müzik servisi sayesinde kullanıcılar indirdikleri, satın aldıkları ya da CD’den dinledikleri tüm müzik arşivlerine uygulama üzerinden erişebilecekler.

Apple TV

Etkinlikte TV uygulaması hakkında da pek çok yenilik duyuruldu. Kullanıcılar artık kendi ilgilerine uygun olan TV programlarını ve filmleri daha rahat keşfedebilecekler. Satın aldıkları ya da kiraladıkları 4K HDR ve Dolby Atmos standartlarını destekleyen içerikleri tüketebilecekler. Kullanıcılar ‘şimdi izle’ özelliğiyle, ne izlediklerini takip edebilecekleri gibi ‘sonraki’ bölümünden de farklı bir cihaza geçtiklerinde yarım bıraktıkları içeriklere kaldıkları yerden devam edebilecekler. Ayrıca video abonelik servisi Apple TV+ da sonbahardan itibaren TV uygulamasıyla kullanılabilinecek.

Apple Podcasts

Artık kullanıcılar Podcasts kataloğundaki 700.000’den fazla içerik arasından kendisine en uygun içeriklere daha kolay ulaşabilecekler. Oluşturulan yeni kategoriler, tüm dünyadan editörlerin derlediği koleksiyonlar ve hazırlayana, konuğa veya konuya göre bölüm aramanıza olanak veren gelişmiş arama araçları sayesinde kullanıcılar aradıkları içeriğe zahmetsizce erişebilecekler.