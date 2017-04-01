Apple, Yeni iPhone Modeline True Tone Ekran Özelliği Ekleyebilir

Apple bir sonraki iPhone modelinde tıpkı son çıkan 9.7 inç iPad Pro modelinde olduğu gibi True Tone ekran özelliği yer alabilir.

Apple’ın iPad Pro tabletinde yer alan teknoloji ortamın ışık durumuna göre görünüşü değiştiriyor. Sarı ışık altında ya da dışarıda güneş ışığı altındayken ekran farklı gözüküyor ve gözü yormuyor. True Tone özelliği Night Shift’e benzetilebilir ancak Night Shift’ten çok daha fazlası.

Night Shift özelliği belirlenen saat aralıklarında ya da gün doğumu ve gün batımına göre otomatik olarak ekrana bir filtre uyguluyor ve yayılan mavi ışığı düşürüyor. Genellikle akşam saatlerinde kullanılan bu özellik 24 saatlik bir çözüm değil. Diğer taraftan True Tone ise sadece ekrandaki renk sıcaklığını ayarlamıyor. Aynı zamanda ekranda gösterilen renkleri de ayarlıyor. Böylelikle hangi ortamda olursanız olun True Tone ile sadece görselin gerçek rengini görmek mümkün. True Tone özelliğinin iPhone 7S ve 7S Plus modellerinde olması bekleniyor. Tabii iPhone’un isimlendirme politikası değişmezse.