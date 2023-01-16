Apple geçtiğimiz yıl 20 yıl aradan sonra ilk defa yeni Mac modellerini tanıtmadan yılı kapatmıştı. Ancak Cupertinolu firma bu yıla hızlı başlayacak gibi görünüyor. Apple’a yakınlığı ile bilinen Jon Prosser‘e göre firma, 2023’teki ilk ürün duyurusunu 17 Ocak yani yarın web sitesinde bir basın açıklamasıyla yapacak. Duyuru, güncellenmiş MacBook Pro‘lar ve Mac mini modelleri de dahil olmak üzere yeni modelleri içerecek.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin, yalnızca M2 Pro ve M2 Max çipleri sayesinde güncellenmiş performansla Ekim 2021’de duyurulan modellerle aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Güncellenmiş bir Mac mini’nin de yeni M2 yonga setinden besleneceğini gösteriyor. Ancak söylentiler mevcut modelle yeni modelin aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor.

MacRumors ayrıca, Apple’ın önümüzdeki hafta kaldıran yeni ürünler için inceleme ambargoları öncesinde bu hafta basın ve medya üyeleriyle yeni cihazlar hakkında brifingler düzenleyeceğini de öğrendiğini açıkladı. Apple’ın yeni ürünlerinin fiyatları şimdilik bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki mevcut durumlarda Apple Türkiye maalesef ki bir fiyat güncellemesi daha yapacağı.

İlginizi Çekebilir: Katlanabilir iPhone için Apple Patent Aldı

Artan maliyetler ve asgari ücretin 8.500 TL olmasından dolayı Apple‘ın yarınki duyurudan sonra Türkiye’deki fiyatlarına hissedilir bir zam yapacağı yönünde çok fazla spekülasyon var. Muhtemelen iPhone fiyatları aynı kalacak. Ancak MacBook fiyatlarında ciddi bir artış yaşayacağız. iPad fiyatlarında ise bir güncellemenin söz konusu olmadığını düşünüyoruz. 10. nesil iPad ile zaten firma fiyatlarını güncellemişti.