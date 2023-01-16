Katlanabilir telefon sektöründe kartlar yakında yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Cupertinolu teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone için düğmeye bastı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (UPSTO), web sitesinde Apple’dan katlanır cihaz ekranlarını korumak için özel bir kaplamayı açıklayan bir başvuru yayınladı.

İçindekiler Katlanabilir iPhone diğerleri gibi savunmasız olmayacak

Katlanabilir iPhone diğerleri gibi savunmasız olmayacak

Apple’ın aldığı bu kaplama sayesinde katlanır telefon veya tabletin ekranında çatlak ve kırışıklık olmayacak. En azından bu iddia ediliyor. Apple’ın patenti, esnek ekranın koruyucu tabakasının özel yapısını açıklıyor. Genellikle bu tür ekranlara verilen hasar, viraj yerindeki mikro çatlaklarla başlar ve patentli kaplama bu tür çatlakları doldurabilir ve yeni çatlaklar oluşturmayı zorlaştırır. Apple bunun da üstesinden gelecek gibi görünüyor.

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Koruyucu kaplama dokunmatik panelin üstüne yerleştirilir ve ruh katmanlarından oluşur. Bu 150 μm‘den daha az kalınlığında şeffaf bir taban substratı ve 1 ila 200 μm kalınlığında sert bir kaplama olacak. Sert kaplama, yüksek gerilme mukavemetine sahip olacak ve çökmeden önce yüksek gerilime dayanacak şekilde tasarlanabilir.

Böylece kaplama talaşlara ve çizilmelere karşı yüksek direnç sağlayacak kadar güçlü olacaktır. Ayrıca lekelere ve kirliliğe karşı dayanıklı olacak. Bu koruma muhtemelen Corning Gorilla Glass kalitesinde bir koruma sunacak. Apple’ın bu tip patentler aldığını ancak bazı projelerin çoğunu hayata geçirmediğini de belirtelim.