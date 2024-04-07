Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile el sıkıştı. Yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmek için erişmek istedikleri içerik havuzları, yeni bir ekonomi oluşturuyor. Apple gibi büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için içerik lisanslama anlaşmaları yapıyorlar.

İçindekiler Apple Yapay Zeka Modelini Eğitmek İçin Shutterstock Verilerini Kullanabilir

Apple Yapay Zeka Modelini Eğitmek İçin Shutterstock Verilerini Kullanabilir

OpenAI gibi şirketler, yapay zeka modellerini eğitmek için web’den veri madenciliği yapıyorlar. Ancak, telif hakkı sorunları ortaya çıktıkça, şirketler ileriye dönük olarak içeriği resmi olarak lisanslamak için anlaşmalar yapma yoluna gittiler. Reuters’ın bildirdiğine göre, Apple, Shutterstock’a ait milyonlarca görseli lisanslamak için bir anlaşma yaptı.

Apple Shutterstock anlaşmasının değerinin 25-50 milyon dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Bu anlaşmanın, ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesinden sonra 2022’nin sonlarında imzalandığı belirtiliyor. Meta, Google ve Amazon gibi diğer teknoloji devleri de Shutterstock gibi platformlarla benzer anlaşmalar yapıyorlar.

Apple’ın, yapay zeka modellerini eğitmek için internetteki içerikleri lisanslama konusunda haber yayıncılarıyla görüştüğü daha önce bildirilmişti. New York Times’ın bugünkü bir raporunda, Meta’nın kitap yayıncısı Simon & Schuster gibi şirketleri satın almayı düşündüğü iddia ediliyor. Bu, yapay zeka için içerik alımının ne kadar önemli hale geldiğinin bir işareti olarak görülüyor.

Apple yapay zeka hamleleri konusunda son zamanlarda geride kalmış gibi görünse de, şirketin yakında bu algıyı değiştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. iOS 18’in iPhone kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için yapay zeka destekli özellikleri yoğun bir şekilde kullanması bekleniyor.

iOS 18 yapay zeka konusunda Apple’ın en önemli adımlarından biri olacak. iOS 18’in resmi duyurusunun, 10 Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde yapılması bekleniyor. Apple yapay zeka konusunda bu duyuru ile rakiplerine yetişecek ve hatta geçecek gibi görünüyor.

Apple pazarlama yöneticisi Greg Jozwiak, etkinlikle ilgili yaptığı bir tweet’te, WWDC’nin “Absolutely Incredible” (“Kesinlikle İnanılmaz” diye dilimize çevriliyor ancak bu ifadenin baş harflerine baktığınızda AI yani yapay zeka vurgusu var) olacağını belirtti ve yapay zeka konusundaki spekülasyonları doğruladı.

İlginizi Çekebilir: Apple iPhone emülatör yüklemeye izin verecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple neler duyuracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!