iPhone emülatör konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Apple, beklenmedik bir hamleyle App Store’da retro oyun emülatörlerine izin vereceğini duyurduğu yeni Uygulama İnceleme Yönergeleri’ni yayınladı. Bu değişiklikle birlikte, geçmişte yasaklanmış olan retro oyun emülatörleri artık en yeni iPhone’lar ve diğer Apple cihazları için indirilebilir hale gelecek. iPhone emülatör izni aldı.

Apple, App Store Üzerinden iPhone Emülatör Yüklemeye İzin Veriyor

Apple, App Store’da oyun emülatörlerine izin vermemesiyle tanınıyordu, ancak şimdi bu tutumunu değiştiriyor. Şirket, Avrupa Birliği ve Dijital Piyasalar Yasası’nın baskısı altında olsa da, retro oyun emülatörlerine yeşil ışık yakıyor. iPhone emülatör için kapı aralandı demek yanlış olmayacaktır.

Retro oyun emülatörlerinin App Store’da listelenebilmesi için belirli kurallara uyulması gerekecek. Bunlar arasında, tüm yasalara uygun olma şartı öne çıkıyor. Apple, korsan veya kaçak oyun sunan emülatörleri dışlayacak. Apple, retro oyun emülatörlerinin yanı sıra mini uygulamalar ve diğer benzer uygulamalar için de kurallar belirledi.

Bu uygulamaların gizlilik kurallarına uygun olması, kullanıcı izni almadan veri paylaşmaması ve içeriğin yaş derecelendirmesini paylaşması gibi kurallar bulunuyor. Apple hem kullanıcı hem de platform güvenliği konusunda zaten hassas bir firma. Bütün bu kurallar da şirketin mevcut politikaları ile uyumlu.

Apple’ın bu değişikliği neden yaptığı tam olarak belli değil. Ancak, Apple’ın AB ve DMA ile ilgili değişikliklerin etkisi altında olabileceği düşünülüyor. Bu değişikliklerle birlikte, kullanıcıların Apple’ın kontrol ettiği uygulama mağazasından uzaklaşmaları için bir neden daha azalmış olabilir.

Apple’ın retro oyun emülatörlerine izin vermesi, oyunseverlerin uzun süredir beklediği bir gelişme olarak karşılandı. Bu hamle, dünya genelindeki kullanıcıların çıkarlarına hizmet ederken, Apple’ın uygulama politikasındaki esnekliği ve dönüşümü gösteriyor.

iPhone emülatör alanındaki bu gelişme ile beraber, kullanıcılar artık iPhone’larında eski favori oyunlarını da oynayabilecekler. Sadece iPhone modelleri değil iPad’ler gibi diğer Apple cihazları da bundan nasibini alacak. Apple emülatör konusundaki son kararı ile iOS ve iPadOS gibi platformlarda oyun zevkini katlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!