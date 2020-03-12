Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süreliğine kapatıyor

İtalya’da artan Covid-19 salgını ve uygulamaya konulan karantina önlemleri ile beraber Apple; İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatma kararı aldı. Mağazaların ne kadar süre kapalı kalacağını kestirmek şimdilik zor gözüküyor.

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Apple neden İtalya’daki mağazalarını kapatıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, bütün dünyaya yayılan; bu günlerde İtalya’da da hızlı bir yayılım gösteren Covid-19 salgını; sadece İtalya’yı değil, bütün ülkeleri endişelendiriyor. İtalya, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Çin’den sonra, Sars-Cov-2 ismini taşıyan ve Covid-19 hastalığına neden olan virüsün; en çok yayılım gösterdiği ikinci ülke konumunda.

İtalya, Apple için ise 60 milyonluk nüfusa sahip büyük bir pazar. Buna rağmen, en başta çalışanlarının sağlığını gözetmek adına; artan salgına karşılık olarak Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatacak. Bu Apple’ın tarihinde bu kararı ikinci kez alışı olacak. Daha önce ise geçtiğimiz aylarda Apple, Covid-19 salgını dolayısıyla Çin’deki mağazalarını kapatmıştı. Şu günlerde Çin’de hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Umarız Apple’ın şu anda Çin’de salgının yavaşlaması ile mağazalarını tekrar açmaya başladığı gibi; İtalya’da da salgın yavaşlar. Ayrıca dileriz ki salgın bir an önce durur; ve hayat, hem Çin, hem İtalya hem de salgınla yüzleşmekte olan bütün dünya ülkeleri için normale döner. Siz Apple’ın aldığı bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.