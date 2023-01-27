Apple’ın donanım söz konusu olduğunda bağımsız olmak için çok çalıştığı bir sır değil. Apple, donanım bileşenlerinin kontrolünü ele geçirmek ve Qualcomm veya Broadcom gibi şirketlere olan bağımlılığı azaltmak istiyor. Son gelen bilgilere göre Apple, Qualcomm ile olan bağlarından kurtulacak 5G çipleri üzerinde çalışıyordu.

Ancak Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo, böyle bir çipin geliştirilmesinin durdurulduğunu belirtiyor. Ona göre, Apple bunu bir süre erteleyecek. Gelen bilgilere göre Broadcom, Apple için Wi-Fi çipleri sağlayıcısı olmaya devam edecek.

Hatırlamak gerekirse, Bloomberg’den Mark Gurman, iPhone’lar için yeni bir Wi-Fi + Bluetooth çipinin piyasaya sürülmesine işaret ediyordu. Apple, 2024’te bu çiplere geçişe başlayacak ve 2025 yılına kadar Broadcom bileşenlerinin yerini tamamen alacaktı. Kuo’ya göre, durdurma Wi-Fi teknolojisine sahip önceki çipi temsil ediyor.

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Apple’ın ana planı Wi-Fi, Bluetooth ve Cellular çiplerini tek bir çözümde birleştirmektir. 5G hücresel modem, Qualcomm’un çözümünün yerini almak için yıllardır geliştirilmektedir. Ancak, son ayarlamalar göz önüne alındığında, bu çipe ne olacağını bilmiyoruz. Görünüşe göre Apple, Qualcomm’dan aldığı kablosuz şarj için radyo frekansı yongalarını ve çiplerini değiştirmek için de çalışıyor.

Rapora göre, Apple çip tasarım kaynaklarını gelecekteki iPhone’lar için 3nm çipe odaklamak istediği için Wi-Fi çipinin geliştirilmesi durduruldu. Kuo, yetersiz kaynakların Apple çiplerinin seri üretimini geciktirdiğini belirtiyor. Ayrıca, önümüzdeki yılların Apple’ın Wi-Fi çiplerini kullanmasının riskli olacağı da söyleniyor. Standartlar değişiyor ve Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 yeni yeni hayatımıza giriyor. Bu nedenle Apple, standart olarak sunulan Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 içeren bir ürünü piyasaya sürmek için bekleyecek gibi görünüyor.