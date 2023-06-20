Apple, teknoloji sektöründeki lider konumuyla ve ülkemizde sürekli zam haberleriyle tanınmasının yanı sıra, akıl almaz davalarla da akıllara kazındı. Bu davalardan biri de 2017 yılında bir asırdan daha eski bir geçmişe sahip olan İsviçre Meyve Birliği’ne karşı açılmıştı.

Apple, İsviçre Meyve Birliği’nin elma şeklindeki logosuna itiraz ederek elma şeklinin kendilerine ait olduğunu savunuyordu. Bu dava şu sıralar İsviçre Meyve Birliği tarafından yapılan son açıklama ile yeniden kendini hatırlattı. İşte Apple’ın her elmayı kendinin zannetmesinin garip hikayesi!

Apple Gerçek Elmayı Bile Kendine Tescilleyecek!



Konu hakkında sizlere daha detaylı bilgi vermek için İsviçre Meyve Birliği’nin, Apple’dan çok daha önceden beri var olduğunu ve kırmızı bir elma üzerinde beyaz haçlı logo kullandığını söyleyelim. Meyve Birliği’nin yöneticisi Jiömmy Mariéthoz, uzun süredir devam eden davayla ilgili kısa bir süre önce dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mariéthoz, Apple’ın sadece kendi değil, tüm elma içeren logolardaki elmaları sahiplenmek istediğini iddia ediyor. Yani, Apple cephesi her elmayı kendinin sanıyor. Mariéthoz, “Davayı anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü ısırılmış elmayı korumaya çalışmıyorlar. Amaçları gerçek bir elmanın haklarına sahip olmak. Elma evrensel bir şey. Herkesin bunu kullanması için ücretsiz olmalı.” ifadelerini kullanmış.

Apple’ın elma içeren logolara karşı açtığı savaş bununla da sınırlı kalmıyor. Elma logosuna kafayı takan şirket, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde benzer davalara imza atmış durumda. Bu ülkelerdeki yetkililer ise genellikle konunun üstünde çok durmamış. Fakat İsviçre’nin olayın üzerine gittiğini görüyoruz.

Bu davalar, Apple’ın fikri mülkiyet haklarını koruma stratejisinin bir parçası olabilir. Şirket, marka ve tasarımlarını korumak için sık sık hukuki yollara başvuruyor. Ancak, bu davalardaki tutumu ve bazen tuhaf seçimleri, kamuoyunda tartışmalara yol açabilecek düzeyde.

Apple’ın marka değerini korumak ve sürekli geliştirmek istediği bir gerçek. Şu anda Apple denilince akla ilk olarak Cupertinolu dev geliyor. Doğal olarak Apple bu algıyı bozabilecek her şeyden kaçınmak isteyecektir. Ancak şirketin elmalarla ilgili her şeyi kendine bağlaması biraz aşırıya kaçmış.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple biraz abartıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!