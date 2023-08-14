Apple cephesinin gelecek ay düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 15 serisinin yanında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini de tanıtması bekleniyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, sadece yeni saatler değil, aynı zamanda benzersiz bir kordon tasarımı da bu etkinlikte sahneye çıkabilir. Apple Samsung’un Galaxy Watch 6 serisine özenmiş olabilir!

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 İle Birlikte Kordonlar Değişebilir!

X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan bir sızıntı kaynağı, Apple’ın yeni nesil saatlerle birlikte dokuma kumaş malzemeli ve manyetik tokalı bir Apple Watch kordonu çıkarabileceğini duyurdu.

Bu yeni kordon tasarımı, orijinal Apple Watch’un piyasaya sürüldüğü dönemde tanıtılan kayışa benzer bir şekilde çalışabilir. Modern Toka adı verilen kayış, paslanmaz çelik kulpları ve sağlam bir manyetik paslanmaz çelik tokasıyla dikkat çekmişti. Apple bu yeni kayışta da benzer bir çalışma mantığı benimseyebilir.

Yeni kordon tasarımı, şu an için yalnızca 38/40/41 mm saatler için mevcut olacak ve 149 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Saatin ülkemizdeki beklenen fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, 149 dolarlık kayış fiyatının biraz fazla olduğu söylenebilir.

Diğer yeni kordon tasarımı ise, Apple Watch Series 2 ve Series 3 dönemlerinde satılan Dokuma Naylon kordonlarına da benzeyebilir. Bu tarz kordonlar daha önce kullanımdan kaldırılmıştı ve Apple o zamandan beri daha çok Velcro tarzı kayışlar veya hassas boyutlu kapalı kayışlar sunuyordu.

Apple, geçen sonbaharda Apple Watch Ultra ile birlikte birçok yeni kordon türünü tanıttı. Bununla birlikte, Solo Loop ve Braided Solo Loop kordonları en yeni ürünler arasında yer alıyor.

Yeni bir kordon tasarımının tanıtılması, Apple Watch Series 9’un pazarlama stratejisi açısından oldukça mantıklı görünüyor. Yeni pembe renk seçeneğinin yanı sıra, yeni nesil Apple Watch’un görsel olarak Series 7 ve Series 8 saatlerini andırması bekleniyor. Bizler de Apple’ın yeni giyilebilir teknolojilerini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni kordonlar getirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!