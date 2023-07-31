Apple’ın yıllık sonbahar etkinliğine sadece bir ay kaldı. Cupertino merkezli teknoloji devi her yıl Eylül ayında yeni nesil iPhone’ları, Watch Serisini, iPad Pro’ları ve hatta bir MacBook’u tanıttığı bir etkinlik düzenliyor. Sızıntılar ve söylentiler tanıtımın yıldızı olması beklenen iPhone 15 serisiyle ilgili pek çok bilgiyi ortaya çıkardı. Bu kez de Apple hakkında isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız Mark Gurman, yaklaşmakta olan Apple Watch Series 9 hakkında bilgi verdi. Apple giyilebilir teknolojide çağ atlayacak!

Apple Watch Series 9 Ortalığı Yıkıp Geçecek! Ama Bu Yıl Yeni Watch SE Yok!

Gurman son bülteninde Apple’ın bu yıl üç akıllı saat piyasaya süreceğini açıkladı. Bunlar arasında Apple Watch Series 9’un 41mm ve 45mm’lik sürümleri ve üçüncü olarak da ikinci nesil Apple Watch Ultra yer alıyor. Bütün bu cihazların üst seviye akıllı saatler olduğu düşünüldüğünde, Apple bu yıl sadece premium segmentte at koşturacak gibi görünüyor.

Gurman’ın paylaştığı bilgilerden şirketin bu yıl Watch SE 3’ü atlayacağını anlıyoruz. Apple’ın SE cihazlarını her iki yılda bir piyasaya sürme geleneğini takip ettiği düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değil. Watch SE 2020’de piyasaya sürüldü ve halefi olan ikinci nesil geçen yıl geldi. Dolayısıyla, üçüncü nesil Watch SE’nin önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.

Gurman’a göre, yaklaşmakta olan üç yeni Apple Watch modelinin yeni S9 işlemciden güç alacağı bildiriliyor. Mevcut nesil Watch Series 8’e kıyasla, bu yeni nesil işlemcinin önemli performans yükseltmeleri sunacağı söyleniyor. Yeni işlemci sadece performans konusunda değil, aynı zamanda güç verimliliği konusunda da rakipsiz olabilir. Gurman, bunun Series 6’dan bu yana en büyük performans iyileştirmesi sunacağını da sözlerine ekliyor.

Apple Watch Ultra 2 hakkında da ilginç iddialar var. Apple’ın gerçek bir akıllı telefon parasına sattığı akıllı saatinin bu yıl koyu titanyum renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor. Şirket bu rengi geçen yılki modelinde test etmiş ancak tasarımcılar görünümü beğenmediği için bu rengi kullanmamıştı. Görünen o ki, bu sefer tasarımcılar titanyum renk seçeneğini kabul etmiş.

Ayrıca, ikinci nesil Ultra’nın selefinden daha hafif olacağı da belirtiliyor. Bunun bir giyilebilir cihaz olduğu düşünüldüğünde hafiflik oldukça büyük bir avantaj olacaktır.

Bizler de Apple’ın yeni lansmanını heyecanla bekliyoruz. Bu lansmanda sadece iPhone 15 serisinin değil, yeni giyilebilir cihazların da büyük ilgi çekeceğini şimdiden söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni akıllı saatleriyle başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!