Teknoloji dünyasının hırçın çocuğu eski adıyla Twitter yeni adıyla X’in CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ın logosunu ve adını alıştığımız kuş logosundan X’e döndürmesi teknoloji sektörünün şu sıralar konuştuğu tek şey. Uygulamanın yeni bir isim ve yeni bir yüze kavuşması ve Android ile iOS uygulamalarının yeni isim ve logoyla güncellenmesi, halihazırda büyük tartışmalara yol açmıştı. Ancak Fortnite örnediğinde de gördüğümüz gibi, bazı iPhone sahipleri bu durumu ticari fırsata çevirmeyi tercih etti. Eski Twitter uygulamasına sahip iPhone’unuzu satarak zengin olabilirsiniz!

Orijinal Twitter Uygulamasına Sahip iPhone’lar Binlerce Dolara Alıcı Buluyor!

ABD’nin en popüler ikinci el ticaret platformlarından eBay’de açılan ilanlarda, “X”e dönüşmemiş eski Twitter versiyonuna sahip iPhone’lar 7000 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Bazı ilanlar ise açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Telefonu satın alacak kişiler, cihazda yüklü olan orijinal Twitter versiyonunun güncellenmemesi ve her şeyin yeniye dönmemesi için uygulamanın otomatik güncellemesini kapatmak zorunda kalacak ya da cihazlarını internete bağlamamayı tercih edecekler. Bu sayede orijinal Twitter uygulamasına sahip iPhone’lar, resmen koleksiyonculara hitap eden cihazlar olacak. Bu iPhone’lar resmen ilk iPhone gibi değerli.

Henüz kaç adet iPhone’un satıldığı bilinmese de ABD’de koleksiyonerlerin nadir ve ilginç ürünlere olan ilgisi göz önüne alındığında, bu eski Twitter versiyonuna sahip iPhone’ların ilgi çekeceği tahmin ediliyor. Özellikle teknoloji ve sosyal medya tutkunları arasında bu cihazların birer koleksiyon ürünü olarak değer kazanması bekleniyor.

Twitter’ın “X”e geçişiyle ilgili tartışmalar sürerken, bu olayın eski iPhone sahipleri için bir avantaja dönüşmesi, teknoloji dünyasında da ilginç bir olay olarak kayıtlara geçti. Elon Musk’ın ve Twitter’ın gelecekte nasıl tepkiler alacağı ise merakla bekleniyor. Koleksiyoncular içinse, bu nadir iPhone’ları sahip olma şansı heyecan verici bir fırsat olarak görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Telefon Satışları Düştü! Alarm Çanları Çalıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone’unuzda uygulama güncellenmiş durumda mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!