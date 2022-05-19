Apple, uzun bir süre telefon modellerinde yuvarlak hatlı tasarımlara yer vermiş ve keskin hatları kullanmaktan kaçınmıştı. iPhone 12 serisinde bu durumu değiştiren firma, iPhone 4 ve iPhone 5 serilerinde yer verdiği köşeli tasarımı yeniden kullanmış ve iPhone 13 serisinde de bu tasarım anlayışı devam etmişti. Firmanın iPhone modellerinde köşeli tasarıma geçişi başlattığı dönemde duyurulan Apple Watch Series 7’nin de benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyordu. Ancak Apple, herkesi ters köşe yaparak akıllı saat modeli olan Apple Watch Series 7’yi önceki modellerde olduğu gibi yuvarlak hatlı tasarımla tanıttı. Son gelen haberler, beklenen değişikliğin Apple Watch Series 8’de yer alabileceğini gösteriyor.

Cihazın Muhtemel Tasarımı Sızdırılmış Olabilir!

Önemli sızıntı kaynakları tarafından sızdırılan görseller, cihazın yine kare tasarımlı bir ekrana sahip olacağını ancak önceki modelde kullan kavisli ekranın bu modelde yer almayacağını gösteriyor. Kavisli ekranlar tasarıma önem veren kullanıcılar için iyi bir özellik olsa da, ekranın dış etkilere karşı daha açık olması nedeniyle cihazın dayanıklılığını azaltıyordu. Firma, yeni seride düz bir ekran kullanacakmış gibi görünüyor.

Sızdırılan görsellerde cihazın gövdesinin de düz tasarım çizgilerine sahip olduğu görülüyor. Firmanın akıllı telefon modellerinde düz hatlara sahip gövde tasarımı, ergonomi yönünden bazı eleştirilere neden olmuştu. Yine de Apple Watch Series 8’de de yer alması beklenen bu tasarım, cihazın daha sade ve şık görünmesini sağlamış.

Titanyum, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi farklı gövde materyali seçenekleriyle gelmesi beklenen Apple Watch’un bazı önemli sağlık takibi özelliklerine de sahip olması bekleniyor. Bu özellikler arasında atriyal fibrilasyon (düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan bir çeşit kalp rahatsızlığı) takibi ve vücut ısısı sensörü yer alıyor. Bunun yanında yeni akıllı saat modelinde, pil ömrünü önemli ölçüde artıracağı konuşulan yeni bir batarya tasarrufu modu ve uydu bağlantısı olması da bekleniyor.

Üç farklı boyutta geleceği söylenen cihazın, Eylül ayında iPhone 14 modelleriyle beraber tanıtılması bekleniyor. Her ne kadar Apple Watch modelleri akıllı saat pazarında lider olsa da, Samsung’un da Galaxy Watch 4 serisiyle beraber satışlarını arttırdığını ve yakın zamanda duyurulması beklenen Galaxy Watch 5 serisinde önemli iyileştirmeler yaparak bu pazarda Apple’ın korkulu rüyası haline gelebileceğini söylemekte fayda var. Üç farklı boyutta geleceği söylenen cihazın,Her ne kadar Apple Watch modelleri akıllı saat pazarında lider olsa da, Samsung’un da Galaxy Watch 4 serisiyle beraber satışlarını arttırdığını ve yakın zamanda duyurulması beklenen

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch Series 8’in tasarımı nasıl olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!