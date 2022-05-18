Apple’ın 6 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference/ Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde tanıtılması beklenen yeniliklerden biri de firmanın gelecek iOS sürümü olan iOS 16. Son gelen bilgilere göre, birçok değişikliği beraberinde getireceği tahmin edilen yeni sürümün halka sunulan açık beta testleri beklenenden daha geç başlayabilir!

iOS 16’nın Gecikme Sebebi Mevcut Sürümlerde Bulunan Hatalar Olabilir!

Firmanın WWDC 2022 etkinliğinden sonra açık beta sürümlerini yayınlaması bekleniyordu. Ancak Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple’ın açık beta sürümünü beklenenden daha geç bir tarihte kullanıcılara sunabileceği bilgisini paylaştı.

Firma, normalde ikinci geliştirici betası sürümünü kullanıcılara açık bir şekilde sunuyordu. Fakat iOS 16’da üçüncü geliştirici betası sürümünün ilk açık beta sürümü olması bekleniyor. Bu da firmanın açık beta testleri için normalden bir sürüm daha fazla bekleyeceğini gösteriyor. Bu gecikmenin arkasında yatan nedenin ise iOS 16’nın ilk sürümlerindeki yazılımsal hatalar olduğu düşünülüyor.

Birçok yeniliği beraberinde getiren bir sürümün böyle hatalarla karşılaşması normal kabul edilebilir. Kullanıcılara her ne kadar günlük olarak kullandıkları cihazlarına beta sürümlerini yüklememeleri tavsiye edilse de, yeni sürümlerdeki bazı hatalar bu tavsiyeye uymayan kullanıcıların cihazlarında istenmeyen arızalarla karşılaşmalarına neden olabilir. Bu da demek oluyor ki, yeni sürümü cihazlarında denemek isteyen kullanıcılar Temmuz ayına kadar beklemek zorunda kalabilir

Gurman’ın tahminlerine göre, iOS 16 ve tanıtımda yer alması beklenen diğer sürümler olan iPad OS 16, Watch OS 9 gibi sürümler, beraberinde Apple tarafında çokça eleştirilen bildirim yönetimi alanında iyileştirmeler getirecek. Bunun yanında cihazlar özelinde bazı iyileştirmeler de yer alıyor. Bu iyileştirmeler arasında iPad OS 16’da kullanıma sunulması beklenen geliştirilmiş çoklu uygulama arayüzü ve Watch OS 9’da yer alması beklenen yeni aktivite ve sağlık takibi özellikleri bulunuyor.

Ayrıca tanıtımın bir başka yıldızı da rOS olabilir. Bu yazılımın, firmanın VR (Virtual Reality/ Sanal Gerçeklik) gözlüğüne hayat vereceği düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple tarafı iOS 16 sürümünde ne tür değişikliklere yer vermeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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