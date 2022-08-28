Apple, bu yaz birçok habere konuk olan yeni çıkacak iPhone 14 cihazını 7 Eylül Çarşamba günü tanıtacak. Bugün çıkan iddialara göre Amerikan teknoloji devi aynı gün şirketin akıllı saat serisi Apple Watch için yeni bir modeli piyasaya sürebilir.

Yeni Çıkacak Apple Watch Pro Hakkında Beklentiler Neler ?

Çıkacak yeni versiyonun halefi olacağı cihazlardan en önemli farkı ekran tarafında olacak. İddialar yeni Apple Watch için öncekilerden daha büyük ve daha kaliteli bir ekran ile geleceğini söylüyor. Kavisi az düz olarak tanımlayabileceğimiz bir panel tasarımı ile gelecek saat, gövde ve kasa tarafında büyük değişiklikler sunmayacak.

Bazı doğruluğu belirsiz söylentiler yeni cihazın ekran boyutunun eski modele kıyasla 1,99 inç olacağını belirtiyor. Bildiğiniz üzere Watch Series 7’deki mevcut erkan 1,77 inç boyutundaydı. Kim bilir “Far Out” etkinliğinden önceki günlerde cihaz hakkında daha neler duyacağız. Şimdilik bildiğimiz cihazın bu etkinlikte tanıtılma olasılığının hiç de az olmaması.

Apple’ın 7 Eylül Etkinliği Bize Ne Sunuyor ?

Apple yeni etkinliğinde dört farklı cihaz tanıtacağını açıkladı. Yeni iPhone serisinin de piyasaya sürüleceği etkinlikte firmanın yeni işletim sistemi iOS 16 hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Haziran ayında sızan bilgilerde iPhone 14’ün dört farklı varyantla gönderileceği bildirilmişti. Haberlere göre bu dört modelden ikisi ‘Pro’ olarak sınıflandırabileceğimiz yüksek performanslı modeller olacak. Birinin Pro, diğerinin ise Pro Max olarak isimlendirileceğini düşünüyoruz. iPhone Pro/Max modellerinin kod adı D73 ve D74 olduğu bildirilirken, Pro olmayan modellerin ise D27 ve D28 kodlarını taşıdığı bildiriliyor. Son olarak teknik özellikler hakkında neredeyse çok az sızıntı yaşayan iPhone 14 serisinin en az bir telefonunun 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağı tahmin ediliyor.

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