Apple’ın lider akıllı saatleri olan Apple Watch modelleri, bir iPhone ile eşleştirilirken bir iPad ya da MacBook’a bağlanabiliyor. Ancak bu işlevler, kilit açma veya fitness verilerini görüntüleme gibi yalnızca birkaç kontrolle sınırlı. Apple, uzun bir zamandan sonra Apple Watch ile tek bir iPhone yerine diğer Apple aygıtlarıyla da çoklu eşleştirmeyi mümkün kılacak bir watchOS güncellemesi yayınlayabilir!

Apple Watch Çoklu Cihaz Eşleştirme Desteğiyle Seviye Atlayabilir!

Rapor, birkaç hafta önce iOS 17 ile ilgili ayrıntıları paylaşan bir Twitter kullanıcısından geldi. Hesabın son tweetlerine göre Apple, iPad’ler ve MacBook dizüstü bilgisayarlar gibi birden fazla Apple cihazı ve platformuyla senkronize etme veya eşleştirme yeteneği ekleyecek bir Apple Watch güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Apple’ın bunu nasıl başaracağı da ortaya çıkmış durumda. Bu sistem, Apple’ın AirPods kulaklıklarında çoklu eşleştirme teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve yürütüldüğü fikrine dayanıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda iPhone üreticisi, içerikleri eşzamanlamak için iCloud’u da kullanabilir ya da bir Apple Watch ile birden fazla Apple aygıtı arasında kapsamlı kontrol özelliklerine izin verebilir.

Örneğin, Apple Watch kullanıcıları şu anda yalnızca iPhone’larda kullanılabilen “Şimdi Çalınıyor” özelliği aracılığıyla iPad veya MacBook’ta medya oynatmayı uzaktan kontrol edebilecekler. Bununla birlikte Apple, Apple Watch’un kamera yakınlaştırma kontrol işlevini sadece iPhone’lara değil iPad’lere de genişletebilir.

Kaynak, gerekli watchOS yazılım güncellemesinin bu yılın başlarında gelmesini bekliyor, ancak Apple bunu 2024’e kadar erteleyebilir. Bu özellik Apple Watch Series modellerine özel olabilir. Firma, Watch SE modellerini de bu özellikten yararlanacak şekilde ilerde güncelleyebilir. Son olarak, Apple’ın watchOS 10’da büyük bir kullanıcı arayüzü değişikliği yapacağı da söyleniyor.

Apple’ın bu hamlesiyle beraber, Apple Watch’ların firmanın ekosisteminde bulunan diğer cihazlarla beraber iletişimi çok daha iyi bir hale gelecektir. Zaten birçok iPhone kullanıcısı akıllı saat konusunda tercihini Apple Watch’lardan yana kullanıyor. Halihazırda pazar lideri olan Apple Watch’lar bu özellikle beraber daha popüler hale gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu özelliği watchOS 10’da sunacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!