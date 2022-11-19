Apple, WatchOS 9 sisteminde Apple Watch’a gerçek bir güç tasarrufu modu getiriyor. Apple Watch kullanıcıları bu yeni özelliği ayarlar ekranından veya kontrol merkezinden etkinleştirebiliyor. iPhone’da olduğu gibi Apple Watch da varsayılan olarak pil seviyesi %10’un altına düştüğünde kullanıcıyı otomatik olarak uyaracak. Bu, kullanıcının güç tasarrufu moduna girip girmeyeceğini seçmesine olanak tanıyacak. Güncellemede Apple yeni özelliğin tüm ayrıntılarını açıkladı.

İçindekiler Apple Watch Artık Pil Tasarruf Moduna Sahip

Apple Watch Artık Pil Tasarruf Moduna Sahip

Yukarda bahsettiğimiz gibi Apple Watch, WatchOS 9 güncellemesini aldı. Güncelleme ile beraber gelen en önemli özellik ise Güç Tasarruf Modu oldu. Amerikan teknoloji devi yeni özelliklerin ayrıntılarını kullanıcılarla paylaştı.

“Apple Watch’unuzun pil gücü %10’a düştüğünde, güç tasarrufu modunu etkinleştirip etkinleştirmeyeceğiniz sorulacaktır. Apple Watch %80’e kadar şarj edildiğinde, güç tasarrufu modunu otomatik olarak kapatacaktır.”

Akıllı saatler artık güç tasarrufu moduna girdikten sonra, akıllı saat üzerindeki daha fazla güç tüketen işlevleri otomatik olarak kapatacak. Kapatılacak özelliklerin başında ise Her Zaman Açık Ekran işlevi olacaktır. Ayrıca Kalp atış hızı bildirimleri, kalp atış hızı ve kan oksijen ölçümlerinin yanı sıra egzersiz hatırlatıcıları da devre dışı kalacak özelliklerden bazıları. Güç tasarrufu modunda, Watch yakınlarda bağlı bir iPhone olmadığını algılarsa, Wi-Fi ve hücresel ağ veri bağlantılarını, gelen aramaları ve uygulama bildirimlerini de otomatik olarak kapatacak. Güncellemenin diğer özellikleriyle ilgili olarak Apple şunları söylüyor

“Apple Watch güç tasarrufu moduna giriyor ve iPhone’unuz yakında değil. Veri bağlantısı istemek için bir uygulama açabilirsiniz. Bu sırada Wi-Fi ve hücresel ağlar otomatik olarak açılacaktır. Elbette bu çok fazla güç tüketecektir. Modda, cevapsız aramalar ve bildirimler her 1 saatte bir alınacaktır”.

Güç tasarrufu moduna girdikten sonra, Saat diğer işlevleri de optimize edecektir. Siri’nin ve arka plandaki uygulamaların yenileme hızını azaltacaktır. Bu tahmin edebileceğiniz üzere, güç tüketimini daha da azaltmak için. Bu tasarrufun bir bedeli olarak mod etkinleştirdikten sonra performansta bir düşüş olacaktır. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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