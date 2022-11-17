Apple tasarım tarafında çok değişim tercih etmese de yakın zaman önce iCloud.com için yeni tasarımı kullanıma sundu. Tasarımı önceki aylarda test etmeye başlayan şirket, sürecin ardından yeni tasarıma geçti.

Şirketin daha önce özellikle tasarım tarafında radikal kararlar alamadığı hatta ‘sıkıcı’ olduğu için eleştirildiği biliniyor. Bu eleştireleri iOS 16 ile sunduğu bazı tasarım değişiklikleriyle göğüslemeye çalışan Apple, yeni iCloud.com sayfasında çok daha modern bir tasarıma geçti.

iCloud.com’da e-posta, hesaba kayıtlı kişilere, takvime, fotoğraflara, notlara, oluşturulan anımsatıcılara ve iPhone Bul gibi hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. iCloud hesabı olan kişiler artık. içeriklerini simgeler değil ayrı bölümler halinde açık olarak deneyimliyor.

Ayrıca bkz: YouTube Shorts Alışveriş Özelliği Kazanıyor!

Öte yandan Apple, depolama tarafında kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Bunun sebebi ise ücretsiz olarak verilen depolama alanının 5 GB gibi düşük bir alan olması. aApple’dan iCloud hizmeti almak istiyorsanız, aylık 50 GB için 6.49 TL, 200 GB için 19.99 TL ve 2 TB depolama alanı için 64.99 TL ödeme yapmanız gerekiyor.