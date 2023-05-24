Apple’ın WWDC 2023 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği , 5 Haziran’da özel bir açılış konuşması ile başlayacak. Etkinlikte şirket, iOS 17, watchOS 10 ve macOS 14’ü içeren işletim sistemlerinin bir sonraki büyük güncellemelerini duyuracak. Ancak yeni yazılımların yanı sıra Apple’ın etkinlikte uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığını da duyuracağı söyleniyor. Şirket bu söylentileri desteklemek için sanal gerçeklik teknolojisinde uzman birkaç kişiyi etkinliğe davet etti. Apple VR başlık işinde ciddi!

Apple VR Uzmanlarını Davet Ederek Şov Yapacak!

Apple, etkinliklerine katılacak basın mensuplarını ve yaratıcıları özenle seçmesiyle tanınıyor. Genellikle teknoloji blogları ve büyük basın kuruluşları için çalışan kişilerin yanı sıra Apple, etkinliğin ana konusuyla ilgili olan gazetecileri de bu etkinliklere davet ediyor.

Bu yıl Apple, nedense VR teknolojileri konusunda uzmanlaşmış gazetecileri ve yaratıcıları davet etmeye karar verdi. Bunlardan bazıları ilk kez bir Apple etkinliğine katılıyor. Örneğin, UploadVR’ın editörü olan ve kendisi tarafından “VR Gazetecisi” olarak tanımlanan Ian Hamilton etkinliğe davet edildi. AR/VR cihazlarını test etmesiyle tanınan Norman Chan da Apple tarafından davet edilenler listesinde yer aldı.

Apple’ın bu kişileri yaklaşan etkinliğine davet etmesi, şirketin WWDC 2023’te gerçekten de VR ile ilgili bir şey duyuracağını düşündürüyor. Örneğin 2014 yılında Apple, Eylül ayındaki açılış konuşmasına moda dünyasından çok sayıda gazeteciyi davet etmişti. O etkinlikte şirket ilk Apple Watch’u dünyaya tanıtmıştı.

Benzer bir şey Mart 2019’da Apple’ın özel etkinliğine çok sayıda Hollywood yıldızının yanı sıra film ve dizi yönetmenlerinin davet etmesiyle yaşandı. Şirket daha sonra açılış konuşmasında video akış hizmeti Apple TV+’ı duyurdu.

Apple’ın Karma Gerçeklik Başlığı Neler Sunacak?

Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı, çoklu sensörleri ve yüksek çözünürlüklü ekranları sayesinde sürükleyici bir deneyim sunacak. Ayrıca, kullanıcıların artırılmış gerçeklikte gerçek dünya ile etkileşime girmelerini sağlamak için yüksek çözünürlüklü kameralara sahip olacak. Cihaz, iOS tabanlı ancak VR ortamı için tasarlanmış yeni bir sistem olan xrOS’u çalıştıracak.

Birçok rapora göre, Apple’ın “Reality Pro” olarak adlandırılaracak karma gerçeklik başlığı sanal gerçeklikte FaceTime konuşmaları, oyun oynama ve cihazı Mac için harici bir ekran olarak kullanma seçeneği gibi çok sayıda sürükleyici özellik sunacak. Ayrıca iPad uygulamalarını Apple M serisi işlemcilere sahip Mac’lere benzer şekilde uyumluluk modunda çalıştırması bekleniyor.

Ancak, karmaşıklığı nedeniyle kulaklığın bulunabilirliği oldukça düşük olacak ve ürünün Temmuz’dan önce mağazalara girmesi beklenmiyor. Apple Reality Pro’nun ilk versiyonunun da 3.000 dolara mal olması bekleniyor. Geliştiriciler ve basın, önümüzdeki ay Apple Park’ta cihazı bizzat gören ilk kişiler olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!