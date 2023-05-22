Teknoloji devi Apple’ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2023 etkinliğinde en çok konuşulacak konulardan biri şüphesiz karma gerçeklik gözlüğü olacak. Yıllardır geliştirme aşamasında olan bu ürünle ilgili sızıntılar artarak devam ediyor. Yakın zamanda Apple, bu gözlükle ilgili en somut adımlardan birini attı. Şirket, karma gerçeklik gözlüğünün çalışmasını sağlayacak “xrOS” işletim sisteminin adını ülkelerde tescillettirmeye başladı.

İlk olarak Yeni Zelanda’da görülen tescillenme başvurusu, Türkiye ve Arjantin’de de ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, Apple her iki ülkede de xrOS yerine xrProOS adıyla marka başvurusu yaptı. Apple başvuruda adını kullanmasa da, marka tescilinde kullanılan yazı tipi Apple’a özgü “SF Pro” yazı tipiydi.

Apple’ın Türkiye’de yaptığı marka tescil başvurusu henüz değerlendirme aşamasına geçmedi. 18 Mayıs’ta yapılan başvuru, ilk aşama olan “başvuru” sürecinde görünüyor. Başvuru, Türk Patent Enstitüsü tarafından incelendikten sonra onaylanacak ya da onaylanmayacak.

Arjantin’de yapılan başvuruda ise Apple’ın “Deep Dive LLC” adlı gizli bir şirket kullandığı görüldü. Burada da Apple’ı ele veren unsur, logoda kullanılan yazı tipiydi.

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Apple, Yeni Zelanda’da yaptığı bir başvuruyla “xrOS” markasını resmen tescilledi. Bu tescil ile birlikte xrOS ifadesinin tescilli yazı tipi de belirlendi. iOS, tvOS, macOS ve watchOS işletim sistemlerinde kullandığı “San Francisco” yazı tipini, xrOS için de resmi hale getirdi. Öte yandan, Apple’ın gizli şirketler aracılığıyla birçok ülkede xrOS’u tescillediği de söyleniyor. Yeni Zelanda, bu gelişmelerin somut bir adımı olarak karşımıza çıkıyor.

Marka başvurularında kullanılan isim ne anlama geliyor?

‘xr’ ifadesi ‘genişletilmiş gerçeklik’ anlamına geliyor.

Apple’ın geliştirmekte olduğu yeni ürün hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik odaklı uygulamalar için kullanılacak. Daha önce bu kavramı “karma gerçeklik” olarak adlandırıyorduk. Ancak Apple, bu terime yeni bir karşılık bulmuş gibi görünüyor. Çünkü Mark Gurman’a göre, Apple, xrOS’ta kullandığı ‘xr’ ifadesini “genişletilmiş gerçeklik” olarak yeni bir şekilde tanımlayacak.

Peki “xrOS” ve “xrProOS” olmak üzere iki farklı işletim sistemi niçin var?

Bu sorunun net bir yanıtı yok. Bloomberg’in ünlü teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple’ın işletim sistemi için yalnızca “xrOS” adını kullanacağını söylese de, bilinmeyen bir durum olabilir. Apple muhtemelen işletim sistemlerini de iki farklı kategoride, muhtemelen de farklı ürünlerde sunmaya hazırlanıyor.

İşletim sistemi daha önce “realityOS” olarak anılıyordu.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, geçmişte farklı bir işletim sistemiyle anılıyordu. Bazı spekülasyonlara göre bu işletim sistemi, “realityOS” olarak adlandırılacaktı. Ancak önce Mark Gurman’dan gelen iddialar, sonrasında da tescillenme süreçleri, bunun artık geride kaldığını gösteriyor.