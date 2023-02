Apple’ın 2. nesil Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karma Gerçeklik (MR) kaskının 2025’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bunlardan biri high-end ve biri low-end olmak üzere iki modele sahip olacak. Şubat ayının başlarındaki raporlar, kaskın tanıtılmasında bir gecikme olduğunu gösteriyor. Apple VR 2 için şimdiden çalışmalara başlanmış durumda.

Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo‘ya göre, Çinli bir elektronik bileşen üreticisi olan Luxcaseict high-end modeli üretirken, Tayvanlı çok uluslu bir elektronik üreticisi olan Foxconn low-end modeli üretecek. Apple’ın uzun zamandır beklenen AR/VR kaskı henüz açıklanmadı. Ancak bu haftaki bir rapor, üretim ortakları Foxconn’un zaten daha ucuz, ikinci nesil bir sürüm geliştirdiğini öne sürüyor.

İlk VR kaskının 3.000 ila 5.000 dolar arasında değişen endüstri tahminleriyle “son derece pahalı” olduğu söylenirken, ikinci nesil cihazın üst düzey bir Mac bilgisayara benzer daha uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Rapora göre Apple, standart ve Pro-branded iPhone’larına benzer şekilde çeşitli müşteri tabanlarını hedeflemek için iki katmanlı bir ikinci nesil cihaz serisi planlıyor. Analist Kuo’ya göre Pegatron, Apple’ın kask işinden ayrılıyor ve AR/MR geliştirme ve üretim kaynaklarını, 2023’ün 1. yarısında Luxshare BİT başkanlığındaki Luxshare BİT ile bir ortak girişim olan Luxcaseict’e taşıyacak.

Luxshare ICT, Apple’ın istediği gibi maliyet düşüşünü hızlandırması beklenen ikinci nesil kask üst düzey sürümünün tasarımını ve üretimini devralacak.

Apple’ın AR/VR kaskının daha düşük çözünürlüklü lenslere sahip daha ucuz bir versiyonunun raporları ilk olarak geçen ay yapıldı. Amaç, kaskı 2024 veya 2025’te piyasaya sürmek ve ikinci nesil cihaz üzerinde önemli çalışmalar 2020’de başladı.

