Çinli teknoloji devi Huawei’nin, yakında piyasaya sürmeyi planladığı bir AR kulaklıkla Apple Vision Pro’yu ele geçireceği iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, Huawei Vision adını taşıyacak olan bu yeni ürün, karma gerçeklik kulaklık pazarına heyecan verici bir katkı yapacak. Söylentilere göre, Huawei Vision ve Apple Vision Pro arasında bazı benzerlikler olacak ancak Huawei Vision, hem daha hafif hem de daha uygun fiyatlı olacak.

Meizu’nun eski pazarlama müdürü Li Nan’a göre, Vision 350 gram ağırlığında olacak ve bu da Apple Vision Pro’nun 600 gram ağırlığından önemli ölçüde daha hafif olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Vision’ın Apple Vision Pro ile benzer bir deneyim sunacak olan 4K Sony mikro-OLED panellere sahip olması bekleniyor. Ancak, kağıt üzerinde benzer özelliklere sahip gibi görünseler de, derinlemesine bir karşılaştırma yapıldığında farklar ortaya çıkabilir.

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Örneğin, Huawei Vision’ın Apple Vision Pro’da bulunan EyeSight gibi göz izleme özelliğinden yoksun olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Apple Vision Pro’nun M2 ve R1 yonga seti kombinasyonuyla bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Ancak Huawei’nin kendi geliştirdiği çipleri kullanacağı öne sürülüyor, ancak bunların Kirin 9000S’in performansına nasıl yetişeceği belirsiz.

Çinli firma Huawei ve dökümhane ortağı SMIC, 5nm çip üretimine doğru ilerliyor ancak bu teknolojinin Huawei’nin yeni ürün lansmanı için zamanında hazır olması beklenmiyor. Ayrıca, Apple Vision Pro rakibinin hemen hemen gecikmesiz bir deneyim sunacağı söylentiler arasında yer alıyor ancak Huawei Vision’ın Kirin 9000S ile donatılacağı düşünülürse, performansta bazı sınırlamalar olabilir.

Bu bilgiler ışığında, Huawei’nin Apple Vision Pro rakibi ürününün gerçek dünyada nasıl performans göstereceğini görmek önemli olacak ancak fiyatlandırma konusunda Apple Vision Pro’nun yarısı kadar olması durumunda, Huawei’nin yeni ürününün oldukça rekabetçi olabileceği düşünülüyor. Her iki kulaklık da piyasaya sürüldüğünde, daha detaylı bir karşılaştırma yapmak mümkün olacak.