Apple cephesi Haziran ayında duyurduğu Vision Pro ile sanal gerçeklik dünyasına bomba gibi düştü. Böylesine güçlü ve çok veri işlemesi gereken bir cihazın ne kadar depolamaya ihtiyaç duyacağı ise merak konusu olmuştuç. Analistler ve geliştiriciler tarafından yapılan paylaşımlara göre, Apple’ın yeni nesil ürünü Vision Pro, muhtemelen birçok iPhone modelinden daha fazla depolama alanına sahip olacak. 1TB depolama Vision Pro için çerez olacak!



Apple Vision Pro 1TB Depolama Alanıyla Geliyor!

Bugün gelen bilgilerde, Apple Vision Pro’nun 1 TB yerel depolama kapasitesiyle geleceği iddia edildi. Zaten bu depolama alanını kulaklık piyasaya sürüldüğünde visionOS’un Ayarlar uygulamasında görüntüleyebileceğiz. Yine de son raporlar Vision Pro’nun birçok iPhone’dan çok daha fazla depolamaya ihtiyaç duyacağını ve 1TB depolamanın standart olacağını gösteriyor.

Elimizdeki bilgiler de Apple’ın Vision Pro’nun donanımında geniş depolama alanına yer verme kararının oldukça mantıklı olduğunu gösteriyor. Depolama alanındaki artış, uygulamalar, medya içerikleri ve projeler için yeterli alan sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Vision Pro, Apple’ın bağımsız bir bilgisayar olarak konumlandırdığı bir ürün. 3.500 dolarlık yüksek fiyatıyla dudak uçuklatan bu modelde, şirketin iPad Pro ve Mac serilerinde yer alan M2 çipinin kullanılacağı düşünülüyor. Bu güçlü işlemci cihazın oldukça yüksek bir işlem kapasitesine sahip olacağının da bir göstergesi.

Apple’ın farklı depolama seçenekleriyle farklı fiyatlandırma stratejileri sunabileceği de tahmin ediliyor. Zaten bütün şirketler yıllardır bunu yapıyor. Apple cephesi de bunu yapacaktır. Belki de 1TB standart sürüm olurken, 2TB depolamaya sahip bir sürüm bile görebiliriz.

Apple’ın M2 çipi, şu an MacBook Air serisinde bile 2 TB depolama alanı sunuyor. Bu durum, Vision Pro’nun depolama kapasitesi için de bir işaret olabilir. Ancak, daha fazla depolama alanına sahip daha yüksek fiyatlı seçeneklerin sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

Apple, Vision Pro’nun 3.500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağını ve 2 saate kadar pil ömrüne sahip olacağını doğruladı. Ancak diğer özellikler ve detaylar hala netlik kazanmış değil. Ayrıca, Vision Pro’nun 2024 yılının başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkacağını ve ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlarda da yerini alacağını biliyoruz. Teknoloji tutkunları, bu süreçte Vision Pro’nun gelişmelerini heyecanla takip ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünde ne kadar büyük bir depolama yer alacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!