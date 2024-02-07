Apple Vision Pro YouTube uygulaması hakkında Google ilk etapta Spotify ve Netflix gibi çekingen davransa da, görünen o ki şirket taraf değiştirmiş. Apple Vision Pro satış başarısı Google’ın ilgisini çekmiş olacak ki, şirket Apple karma gerçeklik başlığı için özel bir YouTube uygulaması çıkacağını açıkladı. Apple Vision Pro YouTube uygulaması geliyor.

İçindekiler Apple Vision Pro YouTube Uygulamasına Kavuşacak

Apple Vision Pro YouTube Uygulamasına Kavuşacak

Google cephesi, uzun bir süre Apple Vision Pro uygulaması yayınlamaktan kaçınan şirketlerden biriydi. Ancak, son gelişmelerle birlikte şirket, Vision Pro için kendi yerel uygulamasını başlatma kararı aldı. Yani YouTube uygulaması gibi Google uygulamaları Apple Vision Pro desteğine kavuşacak.

YouTube sözcüsü Jessica Gibby, yaptığı açıklamada, Vision Pro için kendi yerel uygulamalarını başlatmaya karar verdiklerini belirtti. Gibby, Vision Pro uygulamasının geliştirme aşamasında olduğunu ve şirketin “yol haritasında” yer aldığını söyledi. Ancak uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapmadı.

Önceden, Netflix, YouTube ve Spotify gibi platformlar, cihaz 600’den fazla yerel uygulama ile başlamasına rağmen Apple Vision Pro için özel uygulamala geliştirme işine karşı çıkmışlardı. Ancak YouTube’un bu kararı değiştirmesinde, geliştirici Christian Selig’in Apple’ın 3.500 dolarlık başlığı için Juno adlı resmi olmayan bir YouTube uygulamasını sunmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Resmi olmayan bir YouTube uygulaması Google’ın güvenliğini sarsabileceği gibi, şirketin reklam gelirlerine de zarar verebilir. Juno adlı uygulama şu anda kullanıma sunulmuş durumda ancak bazı eksiklikleri bulunuyor. Öneriler, çalma listeleri ve aboneliklere erişim mümkün olsa da, yorumlar ve altyazılar henüz görünmüyor. Google ise Apple Vision Pro YouTube uygulamasında doğal olarak her şeye yer verecektir.

Ancak, Apple Vision Pro YouTube uygulaması çıksa bile, mevcut 3D ve 360 içeriğini getirmenin zor olabileceği belirtiliyor. Apple sözcüsü Jackie Roy’a göre, bazı içerikler uzamsal deneyimi sunmakta yetersiz olabilir ve hatta sağlıksal rahatsızlıklara neden olabilir. Roy, Apple’ın en iyi uzamsal medya deneyimini sunmayı hedeflediğini ve uzamsal fotoğrafların, videoların ve 3D filmlerin odak noktası olduğunu belirtti.

Uygulamanın piyasaya sürülmesini beklerken, YouTube kullanıcılarına geçici bir çözüm olarak Safari tarayıcısını kullanmalarını öneriyor. YouTube’un Vision Pro için optimize edilmiş bir Safari deneyimi sunacağı ifade ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Vision Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!