M3 MacBook Air ve OLED iPad Pro için yepyeni haberler geldi. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On haber bülteninin son sayısında paylaştığı bilgilere göre, Apple’ın tedarik zincirinde yeni OLED iPad Pro ve M3 MacBook Air modellerinin üretimine başlandı. M3 MacBook Air ve OLED iPad Pro çıkış tarihi de payaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler.

M3 MacBook Air ve OLED iPad Pro İçin Üretim Başladı, Mart Ayında Bizlerle Olacaklar

Gurman’ın aktardığı bilgilere göre M3 MacBook Air ve OLED iPad Pro, Mart ayının sonunda piyasaya sürülecek şekilde planlandı. Gurman’a göre, yeni iPad Pro serisi, OLED ekranlarla yeniden tasarlanmış bir yapıya sahip olacak. Teknik özellikleri geliştirilmiş iPad Air, daha büyük bir 12,9 inç iPad Air ve M3 çipli yeni nesil 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri de Mart ayında kullanıcılarla buluşacak.

Hatırlatmak gerekirse 2023 yılında yeni iPad tanıtımı gerçekleşmedi. Bunun yerine, tüm seri 2024 yılı boyunca güncellenecek. Bu nedenle, Mart ayı, Apple hayranları için heyecan verici bir döneme işaret ediyor.

Gurman’ın daha önce verdiği bilgilere göre, yeni iPad Pro’ya aluminyum tabanlı yeni Magic Keyboard gibi yeni aksesuarlar eşlik edecek. Ayrıca, iOS 17.4 beta sürümündeki kod referansları, yeni iPad Pro’nun 10. nesil iPad modeliyle eşleşen yatay odaklı bir ön kameraya sahip olacağını gösteriyor.

Kullanıcılar iPad ön kamerasının konumu hakkında şikayet ediyorlardı. 10. Nesil iPad dışındaki tüm iPad’lerde kamera cihaz portre modunda kullanıldığında kullanıcıya doğrudan bakacak şekilde yer alıyor. Tabletlerin genelde yatay kullanılan cihazlar olduğu düşünüldüğünde bu ilginç bir karardı. Apple bu karardan geri dönüyor.

Ancak 2024 iPad Pro neslinin en büyük yeni özelliği, OLED panellere geçilecek olan yeni ekran teknolojisi olacak. Bu, yeni iPad ekranının daha zengin renkler, daha yüksek kontrast ve potansiyel olarak daha uzun pil ömrü için bazı güç verimliliği kazanımları sağlayacaktır.

Mart ayında, daha büyük ekranlı bir iPad Air’in de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu model, 12.9 inç iPad form faktörünü daha erişilebilir bir fiyat noktasına getirecek. 12.9 inç iPad Air ile iPad Pro almanıza gerek kalmadan büyük ekran keyfi yaşayabileceksiniz.

M3 MacBook Air serisinin ise oldukça güçlü modeller olması bekleniyor. Aynı endüstriyel tasarımı koruyacak olan bu dizüstü bilgisayarlar, geçen yılın sonunda 14 inç MacBook Pro temel modelinde piyasaya sürülen en yeni M3 çipini taşıyacak. Hem 13 inç hem de 15 inçlik model, M3 revizyonunu aynı anda alacak. M3 MacBook Air şüphesiz en çok beklenen cihazlardan biri.

Apple hayranları, Mart ayında duyurulacak olan bu yeni ürünlerle ilgili heyecanlarını şimdiden dile getiriyor. M3 MacBook Air ve tamamen yenilenen iPad modelleri şimdiden Apple meraklılarının ilgisini çekmiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce M3 MacBook Air neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!