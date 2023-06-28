Apple, 5 Haziran’da ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu duyurdu. Şirket, yakında piyasaya süreceği Vision Pro adlı yeni bir ürününü farklı bir pazarlama stratejisiyle sunmayı planlıyor. Apple Vision Pro almak isteyen müşterilerin, satın alma işlemlerini onaylamadan önce randevu alması gerekecek. Bu uygulama, 2015 yılında ilk Apple Watch’un piyasaya sürülmesiyle benzerlik gösteriyor. Apple, Vision Pro müşterilerine tamamen kişiselleştirilmiş bir satın alma deneyimi yaratmak istiyor!

3.499 Dolar Verince Böyle Oluyor Demek!

3.499 dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatan Vision Pro için Apple cephesi özel bir çalışma yapıyor. Şirket, müşterilerin Vision Pro’yu deneyebilmeleri için perakende mağazalarında özel alanlar oluşturacak. Bu alanlar, kullanıcıların uygun boyuttaki kayışları seçmelerine ve dış ışığın kulaklık içine girmesini engelleyen bir ışık contası seçmelerine yardımcı olacak.

Bu özel merkezlerin amacı, müşterilere “ayrıcalık” hissi vermek olabilir. Apple Vision Pro’yu satın alacak kişiler, 3.499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan bu ürün için özel muamele göreceklerini düşünebilirler. Ayrıca, bu merkezler Apple için ek gelir kaynakları sağlayabilir.

Örneğin, Apple çalışanları müşterilere üst düzey bir kayış satın alıp almak istemediklerini sorabilir veya gözlük takanlara reçeteli lensler için ekstra harcama yapmalarını önerebilir. Bu da, müşterilerin mağazadan fazladan 200-300 dolar harcayarak ayrılmalarını sağlayabilir.

Apple’ın Vision Pro için beklentileri yüksek. Ancak, tahminlere göre ilk sevkiyatlar 150.000 adet gibi düşük bir rakamla sınırlı olacak. Bu nedenle, şirket mümkün olduğunca çok gelir kaynağı yaratmak isteyebilir. Vision Pro’nun pazarlamasında farklı bir yaklaşım benimsemek, müşterilere sadece bir ürün sunmanın ötesinde, tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunulacağı anlamına gelebilir.

Randevu alarak ürünün satın alınmasını talep etmek Apple için yabancı bir uygulama değil. Şirket, bu yöntemi 2015 yılında ilk Apple Watch ile kullanmıştı. Şirket bu ve benzeri uygulamalarla müşterilerin satın alma sürecini daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu stratejisi tutacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip edebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!