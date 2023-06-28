Facebook ve Instagram’ın ana şirketi olan Meta, işinin bu bölümünü kârlı hale getirmeye çalışarak bir sanal gerçeklik (VR) abonelik hizmeti başlattı. Şirket ödeme yapan kullanıcıların ayda iki yeni oyuna erişebileceğini söylüyor. Meta yılın ilk üç ayında VR biriminde 4 milyar dolar zarar gördü. Meta, merakla beklenen karma gerçeklik kulaklığını bu ay tanıtan teknoloji devi Apple da dahil olmak üzere diğer firmaların rekabetiyle karşı karşıya.

Pazartesi günü şirket, aylık 7,99 dolar veya yıllık abonelik için 59,99 dolar olan Meta Quest+ hizmetinin Quest 2, Quest Pro ve yakında çıkacak olan Quest 3 kulaklıklarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

2021’de Meta CEO’su Mark Zuckerberg, insanların sanal gerçeklik kulaklıkları kullanarak sanal bir ortamda oyun oynayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği çevrimiçi bir dünya olan bir “meta evren” inşa etme planlarını açıklamıştı.

Zuckerberg ayrıca, “Zamanla bir meta verse şirketi olarak görüleceğimizi umuyorum ve çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye dayandırmak istiyorum” dedi.

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Geçen yıl şubat ayında Meta birkaç iddialı yapay zeka projesini açıkladı ve Zuckerberg yapay zekayı “meta evrenin kilidini açmanın anahtarı” olarak tanımladı.

Şirket, bu yılın ilk üç ayında piyasa beklentilerini aşarak 5,7 milyar dolar kar bildirdi. Bununla birlikte, VR kulaklıkları ve diğer ürünleri üreten Reality Labs bölümü, dönem için 4 milyar dolarlık net zarar bildirdi.

Bu ayın başlarında Apple, neredeyse on yıldaki ilk büyük donanım lansmanında Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıttı. Apple’ın önümüzdeki yılın başlarında ABD’de piyasaya sürülecek kulaklığı 3.499 dolardan satışa sunulacak.

Bu kulaklık şu anda piyasada bulunan diğer kulaklıklardan büyük ölçüde daha pahalı. Apple’ın kulaklığı 3.499 dolardan satışa sunulurken Meta’nın VR kulaklıkları 299,99 dolar ile 999,99 dolar arasında fiyatlandırılıyor.