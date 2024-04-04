Geleceğin cerrahi operasyonlarında, teknolojinin etkisi giderek artıyor ve Apple Vision Pro, cerrahların operasyonlarda kullandıkları önemli araçlardan biri olabilir. Bildiğiniz gibi bu karma gerçeklik kaskı, cerrahların ameliyat süreçlerini iyileştirmek ve daha etkili hale getirmek için kullanılmak üzere tasarlandı.

Son zamanlarda, Vision Pro’nun cerrahi operasyonlarda kullanımıyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Bir örneğe Londra’dan bir cerrahi asistanın deneyimini paylaşarak başlayabiliriz. Bu cerrahi asistan, Vision Pro kullanarak ameliyatı kolaylaştırmış ve cerrahlar için değerli bir yardımcı haline getirdi. Şimdi ise, Apple Vision Pro Florida’da gerçekleştirilen bir omuz protezi ameliyatında kullanıldıktan sonra tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Vision Pro’nun ameliyat sırasında nasıl yardımcı olduğunu anlamak önemli. Öncelikle, steril alanda teması azaltarak potansiyel kontaminasyon riskini önemli ölçüde azaltıyor. Cerrahlar, kask aracılığıyla cerrahi ayarlar, envanter ve prosedür rehberliğine kolayca erişebilirler, bu da steril ameliyathanede yüzeylere dokunma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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Ayrıca, Apple Vision Pro, cerrahi verimliliği artırabilir. Teknoloji, cerrahlara bilgiye hızlı erişim sağlayarak, prosedürlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

Bu özel ameliyat örneğinin ötesinde, ameliyat öncesi planlama yazılım şirketi eXeX, Vision Pro için özel bir uygulama geliştirdi. myMako adını taşıyan bu uygulama, kalça, diz ve kısmi diz protezi ameliyatları yapan cerrahlara yönelik. Bu teknoloji, geleneksel eklem protezi ameliyatlarına kıyasla daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süreleri gibi daha iyi hasta sonuçlarına yol açabilir.

Rothman Ortopedi Enstitüsü’nden Dr. G. Russell Huffman, Vision Pro ve myMako uygulamasını kullanarak çığır açan bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu önemli adım, cerrahi alanında teknolojinin nasıl bir fark yaratabileceğini gösteriyor.

eXeX’in açıklamalarına göre, Apple Vision Pro ve myMako’nun birleşimi, cerrahların operasyonlarda daha önce ulaşamadıkları verilere ve görselleştirmelere kolayca erişmelerini sağlayarak, ameliyat sırasında ekipman kullanımının ve iş akışının doğruluğunu artırabilir.

Artan verimlilik ve doğruluk, hastalar için daha iyi sonuçlarla sonuçlanabilir. Ağrının azalması ve iyileşme sürelerinin kısalması gibi avantajlar, cerrahi operasyonlarda bu tür teknolojilerin önemini vurgular niteliktedir. Gelecekte, Vision Pro ve benzeri teknolojilerin cerrahi operasyonlarda daha sık kullanılması beklenmektedir.